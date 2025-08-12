Luxus-Landhäuser in der Provinz Málaga sind nahezu ausgebucht

Pilar Martínez Málaga Dienstag, 12. August 2025 Teilen

Die Anziehungskraft des Landtourismus in der Provinz Málaga hat stark zugenommen, und dabei vor allem im preislich hohem Segment. Diese Entwicklung wird dadurch bestätigt, dass in diesem August die luxuriösen Landhäuser in der Provinz Málaga ausgebucht sind. Dies geht aus einer aktuellen Analyse der Buchungen in der diesjährigen Hochsaison hervor, erstellt von Ruralidays.com, dem führenden spanischen Portal für Binnentourismus.

Die Studie zeigt, dass die Nachfrage nach den exklusivsten Villen, ausgestattet mit privatem Pool, hochwertigem Interieur, Kinderspielplatz und weiteren Annehmlichkeiten in den wichtigsten andalusischen Provinzen stark gestiegen ist. Diese erhöhte Nachfrage führt zu einer Auslastung von 98 Prozent, verglichen mit dem Durchschnitt für Unterkünfte in der Provinz Malaga, der bei 86 Prozent liegt. Mit Last-Minute-Buchungen rechnet man sogar mit bis zu 90 Prozent.

Felix Zea, Mitbegründer von Ruralidays, erklärt: «Die Nachfrage nach dieser Art von Immobilie ist so groß, dass sie weit im Voraus gebucht wird. Im August erreichen die Spitzenobjekte eine Belegung von 98 Prozent, was praktisch einer vollständigen Belegung entspricht, da nur einzelne schwer vermittelbare Tage noch verfügbar sind».

Beim Vergleich der andalusischen Provinzen liegen Málaga und Cádiz mit je 86 Prozent Auslastung vorne, gefolgt von Granada und Almería mit 82 Prozent, Huelva mit 80 Prozent, Córdoba mit 78 Prozent, Sevilla mit 77 Prozent und Jaén mit 72 Prozent. Der Durchschnitt für Andalusien beträgt 83 Prozent, zwei Punkte mehr als im August des Vorjahres.

Zea nennt als beliebteste Ziele für Landurlaub im August Nerja, Frigiliana, Cómpeta, Torrox und Vélez-Málaga. «Sie alle liegen nahe am Meer und verbinden Natur, Ruhe und Privatsphäre mit der Möglichkeit, an den Strand zu gehen», so Zea.

98% Dies ist die durchschnittliche Belegungsrate in diesen luxuriösen Landhäusern, verglichen mit einer durchschnittlichen Buchungsrate von 86 % für den Binnentourismus insgesamt.

Der Inlandstourismus verzeichnet dabei eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 7,4 Nächten und knapp sechs Personen pro Buchung, überwiegend Familien oder größere Gruppen. Die durchschnittlichen Ausgaben betragen 2.359 Euro pro Buchung.

Spanier stellen mit 22 Prozent weiterhin die größte Gästegruppe, jedoch mit einem Rückgang von zwei Punkten im Vergleich zum Vorjahr. Es folgen die Franzosen mit 20 Prozent, gefolgt von den Briten mit 18 Prozent, die im Vergleich zu 2024 einen sehr deutlichen Zuwachs von fast 20 Prozent aufweisen.

«Zu den am meisten nachgefragten Dienstleistungen gehört der private Pool, eine unverzichtbare Ausstattung, die fast jeder in einem Landhaus im Sommer verlangt. Da in diesem Monat meistens Familien oder Gruppen reisen, wird auch ein Kinderspielplatz immer beliebter», erklärt Zea und führt aus, dass bei einer Ausstattung der Landhäuser mit Sportplätzen, Tischfußball oder Billard der Preis um 10 bis 20 Prozent über den Durchschnittspreisen liegen kann.