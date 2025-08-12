Abriss des Fußballstadions in Marbella beginnt

María Albarral Marbella Dienstag, 12. August 2025 Teilen

Marbella verabschiedet sich vom alten Antonio-Lorenzo-Cuevas-Fußballstadion, um eine viel ehrgeizigere Version des Stadions zu erhalten. Die Abrissarbeiten werden morgen beginnen, nachdem das Bauunternehmen Verosa, das für diese Phase verantwortlich ist, heute die Einrichtungen in Besitz genommen und mit den Arbeiten begonnen hat. Die Stadtverwaltung hatte im Juni zusammen mit der Stiftung des FC Marbella die Konzession für diese Infrastruktur für die nächsten 75 Jahre unterzeichnet. Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist und die Baugenehmigung erteilt wurde, kann das neue Stadion gebaut werden.

Diese neue Sportstätte wird auf dem 45.000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Stadions Antonio Lorenzo Cuevas errichtet und erfordert eine Investition von 114 Millionen Euro. «Es wird viel mehr sein als ein Fußballstadion, denn es wird ein wirtschaftlicher und sozialer Motor sein, der Arbeitsplätze schafft, Investitionen anzieht und die gesamte Region belebt», erklärte Bürgermeisterin Ángeles Muñoz bei der Vorstellung dieser Initiative.

Der Vertreter der Stiftung, Esteban Granero, betonte seinerseits, dass «es in diesem Land kein Sportprojekt gibt, das die Dimension des FC Marbella hat, und das liegt an der Stadt selbst», und fügte hinzu, dass die neue Anlage «die Heimat des Vereins sein wird, aber auch ein Maßstab für Modernität, die täglich von allen genutzt werden kann». Er erklärte auch, dass das Engagement der Stiftung darin besteht, «den Bau des neuen Stadions so schnell wie möglich zu realisieren und mit einem Spiel des FC Marbella zu eröffnen».

Neues Stadion soll bis zu 10.000 Zuschauer fassen können

Diese neue Sportinfrastruktur auf hohem Niveau hat ehrgeizige Ziele, weshalb die Kapazität von 8.000 auf 10.000 Personen erhöht wurde, um den Anforderungen der FIFA gerecht zu werden. In erster Linie wird sie ein Hotel mit 90 Zimmern beherbergen, in dem Elitesportler übernachten können und das den Sporttourismus fördert. Diese Unterkunft wird Veranstaltungsräume für bis zu 140 Personen sowie ein hochwertiges Penthouse-Restaurant und eine Lobby-Bar umfassen.

Darüber hinaus wird das Gelände über ein Parkhaus mit 1.000 Stellplätzen, einen Einkaufsbereich und ein 1.500 Quadratmeter großes Hochleistungszentrum verfügen. Die letztgenannte Einrichtung wird nicht nur auf Sportler, sondern auch auf Nutzer und Sporttouristen ausgerichtet sein. So wird es mit speziellen Geräten für den Hochleistungssport ausgestattet sein, z. B. mit Überdruckkammern, speziellen Massageräumen und anderen ähnlichen Dienstleistungen. Was das Stadion selbst betrifft, so ist vorgesehen, dass dort Konzerte und Großveranstaltungen stattfinden können. In der Begründung heißt es, dass «die beabsichtigten Nutzungen, die nicht dem Sport dienen, 20 Prozent der bebaubaren Fläche nicht überschreiten werden».

Der FC Marbella hat bereits im November letzten Jahres in einer Erklärung seine Absichten mit dem Projekt zum Ausdruck gebracht und versichert, dass er «ein Stadion bauen möchte, das alle Bedürfnisse der Bürger von Marbella, der Fans des Clubs und des Sports im Allgemeinen erfüllt». Auch die Stiftung des FC Marbella erklärte, dass sie «das öffentliche Interesse des Projekts garantiert, da die Gewinne in die grundlegenden Ziele investiert werden: die Förderung des Breitensports in Marbella, die Aufwertung des touristischen Images der Stadt und die Entwicklung von Programmen für junge Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind».