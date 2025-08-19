Konzert von Manuel Carrasco zeigt Probleme der Finca de la Caridad bei Großveranstaltungen

María Albarral Marbella Dienstag, 19. August 2025 Teilen

Die Finca de la Caridad in San Pedro Alcántara steht auch vier Tage nach dem Chaos, das das Konzert von Manuel Carrasco in der Stadt verursacht hat, noch immer im Fokus. Kilometerlange Staus, Menschenschlangen auf dem Standstreifen der Schnellstraße, die versuchten, zum Konzert zu gelangen, und eine allgemeine Empörung der Konzertbesucher haben Fans, Anwohner und die politische Opposition von Marbella veranlasst, sich zu Wort zu melden und Erklärungen sowohl von den Veranstaltern als auch vom Rathaus selbst zu verlangen.

Die Stadtverwaltung ihrerseits verteidigte die Sicherheitsvorkehrungen und wies gegenüber SUR darauf hin, dass die Staus «durch den ständigen Kollaps der A-7 sowie die fehlende Freigabe der AP-7 und mehrere Unfälle am Donnerstagabend verursacht wurden». Sie betonten auch, dass eine Sonderregelung für diese Konzerte vom 2. bis 23. August getroffen wurde. Das letzte geplante Konzert ist ElRow, das am 23. August stattfinden wird und zu dem ebenfalls rund 30.000 Besucher erwartet werden. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Ortspolizei bei diesen Konzerten je nach Größe der Veranstaltung zwischen 18 und 21 Beamte für den Verkehr und zwischen 12 und 14 für die Sicherheit einsetzen wird. Zusätzlich zu diesem Einsatz sind Mitarbeiter der Drohneneinheit, Beamte in Zivil, Angehörige des regulären Dienstes sowie die Nationalpolizisten in der Nähe und im Inneren des Konzertgeländes anwesend.

Darüber hinaus wird auch der Zivilschutz mit 15 bis 20 Freiwilligen sowie die Feuerwehr beteiligt sein. Für die medizinische Versorgung werden zwei medizinische Zentren eingerichtet, und je nach Anzahl der erwarteten Personen werden zwischen zwei und vier Krankenwagen für jede Veranstaltung zur Verfügung stehen. Bis zu vier große Parkplätze gibt es in der Nähe des Geländes.

Das Fehlen von Zugangs-, Park- und Mobilitätsplänen sind nur einige der Kritikpunkte, die die Opposition in Marbella an die Stadtregierung richtet. «Wir fordern Erklärungen und vor allem Lösungen, denn eine Veranstaltung dieser Größenordnung kann nicht organisiert werden, ohne vorher zu wissen, wie sie sich auf die Mobilität und die Sicherheit der Einwohner und Besucher auswirkt», sagte die sozialistische Sprecherin Isabel Pérez, die darauf hinwies, dass «eine Tragödie hätte passieren können».

Die IU hat auch eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie erklärt, dass die Finca de la Caridad «in einem Gebiet liegt, das nicht geeignet ist, die Anzahl der Fahrzeuge aufzunehmen, die zu diesen Veranstaltungen anreisen, was zu einem Kollaps und einem absoluten Chaos in San Pedro, Marbella und der Umgebung führt, noch dazu in Zeiten, in denen der übliche Sommerverkehr viel stärker ist».

Stadtrat Manuel Osorio von Opción Sampedreña schließlich kritisierte dieses Problem, das «täglich auftritt und sich in der Sommersaison noch verschärft». «San Pedro kollabiert. Es gibt unbebaute Grundstücke, auf denen man parken kann, und es gibt ein Projekt für eine neue Zufahrt, um die Calle Castilla zu verlängern, damit sie in die Straße nach Ronda mündet. Dadurch würde eine Unterführung entstehen, die den Boulevard und die Avenida Oriental entlasten und die Staus beseitigen würde», fügt der Stadtrat hinzu.

Mangel an Organisation

In den sozialen Netzwerken beklagten sich die Konzertbesucher vor allem über «die mangelnde Organisation und den fehlenden Platz». «Ich war bei allen Konzerten von Manuel Carrasco in der Provinz, und so etwas habe ich noch nie gesehen. Was für eine Katastrophe. Wir konnten uns nicht einmal bewegen. Es gab Leute, die mitten in der Show in Ohnmacht fielen. Der Mangel an Sicherheit war unglaublich. Der Austragungsort ist darauf nicht vorbereitet», sagt María Dolores Gómez, ein Fan des Künstlers.

«Zusätzlich zu der drückenden Hitze mit so vielen Menschen gab es Bäume, die die Sicht versperrten, und schlecht platzierte Bildschirme. Wir saßen in einer Mausefalle», sagt Isabel Pérez, die das Konzert besucht hat.

Obwohl der Künstler seinen Auftritt mit etwa einer Stunde Verspätung begann, damit das Publikum eintreffen konnte, konnten einige Leute die Show nicht sehen. Der Verkehr war auf dem Hin- und Rückweg chaotisch. Es dauerte mehr als vier Stunden, um von Marbella nach Málaga zu gelangen, und es gab einen «Engpass», um aus dem Parkplatz herauszukommen.