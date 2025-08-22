Verkehrsbehörde stellt einen neuen Blitzer auf der A-7 in Marbella auf

Chus Heredia Freitag, 22. August 2025 Teilen

Die Verkehrsbehörde hat einen Kreuzzug gegen Geschwindigkeitsüberschreitungen begonnen. Nicht nur mit speziellen Kampagnen in diesem Sommer, sondern auch mit der Installation neuer Radargeräte, sowohl auf Abschnitten als auch fest installierten Geräten. Das letzte Radargerät wurde auf der A-7 in der Gemeinde Marbella aktiviert.

Der Blitzer befindet sich bei Kilometer 1,050 in Richtung Cádiz, kurz vor der Einfahrt zum San Pedro-Tunnel und nach der Ausfahrt Puerto Banús. Das Gerät ist noch nicht in Betrieb und wird bei Überschreitungen von 80 km/h ausgelöst. Dies wird zu Stoßzeiten schwierig sein, da es sich um einen Bereich mit regelmäßigen Staus handelt. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass es sich um einen der verkehrsreichsten und sensibelsten Abschnitte der Costa del Sol handelt.

Geschwindigkeit spielt bei jedem vierten tödlichen Verkehrsunfall und bei jedem dritten Unfall mit Todesfolge eine Rolle. Das sind Daten der spanischen Verkehrsbehörde DGT für das Jahr 2024 auf nationaler Ebene. Wenn wir uns auf Málaga konzentrieren, kamen im letzten Jahr 37 Menschen bei 32 Unfällen ums Leben. In diesem Fall war überhöhte Geschwindigkeit bei 12,5 Prozent der Unfälle die Ursache. Wie dem auch sei, die DGT startet diesen Sommer eine Sonderkampagne, um gegen dieses rücksichtslose Verhalten vorzugehen. Dazu setzt sie landesweit eine ganze Reihe von fest installierten Radargeräten ein. Zwei davon befinden sich auf Straßen in Málaga.

Andere Radargeräte

Die beiden unmittelbar zuvor installierten Radargeräte sind unterschiedlicher Art. Das eine ist ein Abschnittsradar auf der A-377, der sogenannten Carretera Paisajística, zwischen Ronda und Gaucín. Genauer gesagt befindet es sich zwischen den Kilometerpunkten 8+900 und 5+600 dieser Straße in der Bergregion. Das andere ist ein fest installiertes Radargerät und befindet sich auf der A-7052 bei Kilometer 4+500 in abfallender Richtung. Es handelt sich um die Straße, die Cártama mit Churriana verbindet und durch das Gemeindegebiet von Alhaurín de la Torre verläuft.

Die DGT beabsichtigt, im ersten Monat keine Bußgelder zu verhängen. Stattdessen werden Verwarnungen an Fahrer verschickt, die das Gaspedal übertreten haben.

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist der dritthäufigste Faktor bei Verkehrsunfällen, insbesondere bei Unfällen mit tödlichem Ausgang. Schätzungen zufolge sind 10-15 Prozent aller Unfälle und 30 Prozent der tödlichen Unfälle die unmittelbare Folge von überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit, so der von der Europäischen Beobachtungsstelle für Straßenverkehrssicherheit im Jahr 2021 veröffentlichte thematische Bericht zur Straßenverkehrssicherheit.

Ab dem 6. Juli 2024 müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge mit einer Reihe von fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen, den sogenannten ADAS, ausgestattet sein, darunter der intelligente Geschwindigkeitsassistent (ISA).

Dieses System, bestehend aus dem Navigationsgerät des Fahrzeugs, das die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der befahrenen Straße anzeigt, und einem Verkehrszeichenerkennungssystem, das die digitale Kartografie ergänzt und temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungen erkennt, hilft dem Fahrer, die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu kennen und einzuhalten, und trägt so zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.

Vier Radaranlagen in Málaga mit den meisten Bußgeldern

Vier der zehn Radargeräte, bei denen in Spanien die meisten Bußgelder verhängt werden, befinden sich in Málaga. Das Radargerät, das im vergangenen Jahr die meisten Anzeigen ausstellte, befand sich am Kilometerpunkt 968 der A-7 auf ihrer Strecke durch die Provinz, in der Ortschaft Rincón de la Victoria, auf Höhe von Benagalbón. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 67.502 Strafen verhängt, was einem Anstieg von fast 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auf dem fünften Platz liegt erneut ein Radargerät aus Málaga, das sich bei Kilometer 128 der A-45 befindet. Es handelt sich um eines der Kontrollgeräte in Las Pedrizas, in der Nähe des Tunnels von Casabermeja, das im vergangenen Jahr 49.378 Anzeigen auslöste, gegenüber 33.310 im Jahr 2023. Zufälligerweise befindet sich ein weiteres Radargerät auf derselben Straße in der Provinz Málaga, allerdings bei Kilometer 118 in der Nähe von Villanueva de Cauche, gehört zu den fünfzig Geräten mit den meisten Bußgeldern in ganz Spanien, obwohl es mit 14.360 Anzeigen im Jahr 2024 (gegenüber 20.100 im Jahr zuvor) auf Platz 36 der nationalen Rangliste liegt.

Die Plätze acht und neun der Rangliste der Verkehrskameras, die die meisten Verkehrsverstöße erfassen, gehen erneut an die Provinz Málaga. Konkret handelt es sich um die Kamera, die sich bei Kilometer 978 der A-7 befindet, in der Nähe der Ausfahrt nach Rincón de la Victoria, im Osten von Málaga, zwischen den Ausfahrten Cerrado de Calderón und El Palo, mit insgesamt 33.358 Strafen, eine Zahl, die dennoch unter der des Vorjahres liegt, als mehr als 45.500 Anzeigen verzeichnet wurden.

An zweiter Stelle folgt die Anlage bei Kilometer 10 der MA-20, einer Straße, die als Umgehungsstraße der Hauptstadt Málagas dient. Der Standort des Radars, das im vergangenen Jahr etwas mehr als 33.000 Anzeigen auslöste, befindet sich in der Nähe von Granja Suárez.