Die Renovierung des historischen Gebäudes Trapiche del Prado in Marbella ist abgeschlossen

María Albarral Marbella Montag, 25. August 2025 Teilen

Die Renovierung der alten Zuckerrohrmühle Trapiche del Prado aus dem 17. Jahrhundert ist abgeschlossen. Das historische Gebäude wird ein Interpretationszentrum zur Zuckerindustrie beherbergen. Bei einem Rundgang durch die Anlage hob Bürgermeisterin Ángeles Muñoz, begleitet von der Kultur- und Sportdezernentin Patricia del Pozo sowie der Generaldirektorin Carmen Díaz, die Bedeutung des Projekts hervor: «Dies ist eine symbolträchtige Maßnahme, nicht nur wegen des architektonischen und kulturellen Werts des Gebäudes, sondern auch wegen seiner Verknüpfung mit dem geplanten öffentlichen Seniorenheim, dem ersten der Stadt, das auf demselben Gelände entstehen wird».

Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass sich Trapiche del Prado vor Beginn des Projekts sich in einem sehr baufälligen Zustand befunden hatte. «Allein mit den Mitteln der Stadtverwaltung wäre es unmöglich gewesen, diese Sanierung durchzuführen, aber dank der europäischen Fördermittel konnten wir ein Kulturgut wiederherstellen, das nun Teil der Gegenwart und Zukunft von Marbella ist», so die Bürgermeisterin. Sie betonte, dass das Grundstück, das die Familie Álvarez der Stadtverwaltung geschenkt hatte, „an den Bau der öffentlichen Wohnanlage geknüpft war, die zu 70 Prozent fertiggestellt ist und die unsere Verwaltung mit eigenen Mitteln und in Zusammenarbeit mit der Regionalregierung von Andalusien, die zusätzlich 2,7 Millionen Euro für die Fertigstellung bereitgestellt hat, übernommen hat«.

Carmen Díaz hob die durchgeführten Maßnahmen hervor und wies darauf hin, dass eine sehr respektvolle und konservative Sanierung durchgeführt worden sei, die es den Besuchern ermögliche, die verschiedenen historischen Phasen des Gebäudes kennenzulernen. «Es wurde nicht nur ein Kulturgut wiederhergestellt, sondern auch ein Raum für kulturelles, pädagogisches und soziales Leben geschaffen, indem es mit dem Altersheim verbunden wurde», sagte sie. In diesem Sinne kündigte sie die Zusammenarbeit mit der Provinzregierung in der nächsten Phase an, die darauf abzielt, in diesem Gebäude ein historisches Archiv über die Entwicklung der Zuckerindustrie in Marbella und im Mittelmeerraum zu errichten.

Historisches Archiv

Díaz kündigte außerdem an, dass das Interpretationszentrum auch das digitalisierte historische Archiv des Gebäudes umfassen wird, das in Granada aufbewahrt wird, und dass es zu einer Bildungsressource für Schulen sowie zu einer neuen Attraktion für den Kulturtourismus werden wird.

Der Komplex erstreckt sich über eine Fläche von 12.114 Quadratmetern mit einer bebauten Fläche von 3.761 Quadratmetern und erforderte eine Investition von fast sechs Millionen Euro, die aus europäischen Mitteln kofinanziert wurde. Das Projekt folgte den Kriterien der „legitimen Restaurierung«, wobei die ursprünglichen Strukturen erhalten blieben und die verfallenen Bereiche durch umsichtige und respektvolle Eingriffe restauriert wurden«, wie die Generaldirektorin für Kultur erklärte.