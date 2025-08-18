Eine Gruppe junger Leute gerät mit Ortspolizisten in Marbella in eine Schlägerei

Juan Cano Málaga Montag, 18. August 2025 Teilen

Die Jugendlichen reisten mit einem gestohlenen Auto aus Parla (Madrid) an. In Marbella stahlen sie vermutlich Schmuck aus einem Strandclub in Marbella und gerieten, als sie erwischt wurden, in eine Schlägerei mit Beamten der Ortspolizei. Die Gruppe, bestehend aus vier jungen Männern, von denen einer minderjährig ist, wurde schließlich verhaftet.

Vor einigen Tagen ging bei der Dienststelle 092 der Polizei von Marbella ein Anruf ein, in dem ein gewalttätiger Raubüberfall auf einen Kunden des Restaurants und Strandclubs Playa Padre am Strand El Cable gemeldet wurde. Sowohl das Opfer als auch ein Zeuge, beides italienische Touristen, konnten die Täter beschreiben: dunkler Teint mit Zöpfen, dunkle Badekleidung und Narben von Verletzungen auf der Brust.

Die Beamten koordinierten über Funk eine Razzia mit allen diensthabenden Einheiten. Minuten zuvor hatte eine Streife am Eingang des Fischereihafens routinemäßig zwei junge Männer mit denselben körperlichen Merkmalen überprüft. Beide waren nervös und reagierten ausweichend, aber man ließ sie gehen, weil sie zu diesem Zeitpunkt kein Diebesgut bei sich hatten.

Über Funk erfuhr dieselbe Einheit, dass nach jungen Männern mit diesen Merkmalen gefahndet wird. Die Beamten kehrten umgehend in das Gebiet zurück, in dem sie die Männer zuvor identifiziert hatten, und konnten sie diesmal am Strand von Barandilla ausfindig machen. Einer von ihnen versuchte zu fliehen, wurde aber schnell von den Beamten abgefangen.

Den befragten Quellen zufolge reagierte der junge Mann, der sich als minderjährig herausstellte, heftig und schlug auf den Polizisten ein, der ihn festnahm. Obwohl es dem Beamten gelang, ihm die Handschellen an einer Hand anzulegen, schlug er mit der anderen Hand auf den Beamten ein und stieß ihn zu Boden. Als der Polizist am Boden lag, biss er ihn in den Arm.

Nach der Festnahme der beiden Männer gaben sie spontan an, dass sie in einem schwarzen Auto aus Madrid gekommen seien, um den Tag mit Freunden zu verbringen. Die örtliche Polizei folgte diesem Hinweis und fand das Fahrzeug, einen Citroën C4, in dem zwei weitere junge Männer saßen. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellten sie fest, dass es einige Tage zuvor in Parla bei Madrid gestohlen worden war.

Als die Beamten sich dem Auto näherten, um die Insassen zu identifizieren, versuchten diese zu fliehen, wurden aber abgefangen und wegen Raubes mit Gewalteinwirkung festgenommen, einmal wegen des Touristen, dem der Schmuck entwendet wurde, und im zweiten Fall wegen des gestohlenen Autos. Einer von ihnen wird auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt, da zwei der Beamten bei dem Einsatz verletzt wurden.

Die vier Inhaftierten, alle marokkanischer Herkunft und zwischen 17 und 26 Jahre alt, wohnen in Parla. Zwei von ihnen dürfen aufgrund verschiedener Straftaten das Staatsgebiet nicht verlassen. Einer von ihnen hat vier Vorstrafen wegen Raubüberfällen und Körperverletzung. Bei den Durchsuchungen und der Inspektion des Fahrzeugs wurden sieben Goldketten, ein Armband und drei silberne Ringe sichergestellt.