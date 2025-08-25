Feuerwehrleute aus Marbella kehren von Brandbekämpfung in Orense zurück

José Carlos García Marbella Montag, 25. August 2025 Teilen

Die sechs Feuerwehrleute aus Marbella, die zur Bekämpfung der Brände in Orense nach Galicien gereist waren, sind nun in die Stadt zurückgekehrt. Die Beamten sind am Montagnachmittag vergangener Woche mit einem Kleinfahrzeug und autonomer Ausrüstung nach Galicien aufgebrochen und haben sich bis Donnerstag an den Aufgaben beteiligt, als sie ihre Rückreise antraten.

«Sie bewegten sich in verschiedenen Gebieten der Provinz, in der Nähe der Hauptstadt, in der Nähe der portugiesischen Grenze und »führten Aufgaben wie das Anlegen von Brandschneisen und den Schutz der der AVE-Linie vor den Flammen aus«, erklärte Medardo Tudela, Leiter der städtischen Feuerwehr, gegenüber SUR. Die Arbeit der Feuerwehrleute von Marbella erfolgte stets auf Anweisung der örtlichen Löschteam. MIt Rucksack und Schlauch ausgestattet konnten sie sich autonom bewegen.

«Sie sind in ihrer Freizeit gegangen, einige sogar im Urlaub, und wollten keine Entschädigung dafür haben» Medardo Tudela Leiter der städtischen Feuerwehr Marbella

Der Leiter des Korps lobte die Arbeit der Feuerwehrleute und den uneigennützigen Charakter, mit dem sich die Beamten in die Aufgabe gestürzt haben: «Sie sind außerhalb des Dienstes gegangen, einige von ihnen sogar im Urlaub und haben darum gebeten, keine Entschädigung zu erhalten; das war ein vorbildliches Verhalten». Eine Demonstration ihrer Berufung zum Dienst angesichts «der Ohnmacht, die wir alle empfunden haben» im Angesicht der Katastrophe, die die Brände in Spanien verursachten.

Zusammenarbeit an anderen Orten in Málaga

In der Provinz Málaga waren die Feuerwehrleute von Marbella in den letzten Tagen an der Bekämpfung von Waldbränden außerhalb ihres Gemeindegebiets beteiligt, wie z. B. bei dem Brand, der in der Nacht zum Donnerstag in Monda ausbrach, oder bei dem am 14. Januar in La Cala de Mijas. Als sie zum ersten dieser Brände ausrückten, gesteht Tudela, waren sie sich nicht einmal sicher, ob er sich innerhalb oder außerhalb ihres Gemeindegebiets befand, aber sie rückten aus, um ihn zu bekämpfen, denn «die Strategie» ist klar: «Ein Feuer ist ein Monster, wenn man früh handelt, hat man ein Zeitfenster und es ist einfacher, ihm den Kopf abzuschlagen», erläutert er.

Und obwohl das Korps außerhalb von Marbella tätig ist, ist es immer bereit, bei jedem Notfall in der Gemeinde einzugreifen, denn in der feuergefährdeten Jahreszeit verstärkt der Dienst seinen normalen Einsatz mit einem zusätzlichen Team, das es ihm ermöglicht, bei zwei Bränden, die gleichzeitig auftreten können, tätig zu werden.