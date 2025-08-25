Karikaturisten kehren nach zwei Jahren Zwangspause an die Strandpromenade von Marbella zurück

José Carlos García Marbella Montag, 25. August 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella hat endlich nachgegeben und erlaubt Karikaturisten die Rückkehr in die Stadt. Das letzte Mal war dies im Jahr 2023 der Fall, aber seither hat das Rathaus diesen Zeichnern nicht mehr erlaubt, die öffentliche Straße zu benutzen. Die Einmischung des spanischen Karikaturistenverbands (AEC), der den Fall vor einigen Tagen öffentlich anprangerte, scheint die Stadt dazu gebracht zu haben, ihre Position zu überdenken, die sie bisher mit der Sicherheit und der Überbelegung der Plätze begründet hatte.

Das Rathaus bot den Karikaturisten drei Standorte an, von denen die Künstler schließlich einen akzeptierten. Er wird auf der Promenade sein, «dem idealen Ort in jeder Küstenstadt, weil die Leute gemächlich gehen und die Promenade genießen», speziell auf der Höhe der Terrassen des Yachthafens, sagt Daniel Segarra 'Lorca', einer der Karikaturisten.

Die Betroffenen haben die Entscheidung begrüßt, die «nach zwei Jahren des Vetos» getroffen wurde, obwohl einige der Künstler seit mehr als zehn Jahren in der Stadt arbeiten. In dieser Zeit versuchten sie erfolglos, mit dem Amt für öffentliche Straßen zusammenzukommen, und legten sogar einen Plan für die Arbeit von Künstlern auf öffentlichen Straßen mit Hilfe der AEC vor, aber das Amt blieb unflexibel. Was sie erreicht haben, war «das Verständnis und die Unterstützung» der Generaldirektorin für Kultur, Carmen Díaz, der die Künstler für ihr Engagement danken, sowie die Unterstützung von mehr als 600 Menschen in nur einer Woche bei der Unterschriftensammlung, die sie auf der Plattform change.org gestartet haben.

«Die Antwort kommt spät, aber wir sind zufrieden, dass es uns gelungen ist, die Situation in Marbella zu ändern.« Asier García Laburu Präsident der Vereinigung spanischer Karikaturisten

«Die Antwort kommt spät, aber wir sind zufrieden, dass wir die Situation in Marbella umkehren konnten», sagt Asier García Laburu, Präsident der AEC, und erinnert daran, dass «führende Touristenstädte» wie Paris, Prag und Barcelona einen Plan zur Regulierung der Straßenkünstler haben. Dies ist auch in anderen Städten wie Nerja oder Mijas der Fall, wo Karikaturisten schon seit einiger Zeit auf der Straße arbeiten. In Nerja feiert Manuel Ruiz vier Jahrzehnte des Zeichnens auf dem symbolträchtigen Balcón de Europa und arbeitet nun zusammen mit dem Rathaus und der AEC an der Organisation eines Kongresses mit Ausstellung, an dem mehr als 30 Karikaturisten der Stadt teilnehmen werden. In Mijas ist José Ramón Sosa seit 25 Jahren tätig, und «fühlte sich immer vom Rathaus unterstützt», trotz der politischen Veränderungen, die seither in der Stadt stattgefunden haben.

Die Karikaturisten aus Marbella werden im September in die Schweiz reisen, nachdem sie von der UEFA wieder engagiert wurden

Die vom Rathaus erteilte Genehmigung gilt für zwei Monate und kann verlängert werden. Segarra, der selbständig ist und eine Haftpflichtversicherung für seine Tätigkeit auf der Straße hat, hofft, die Zahlung der städtischen Gebühr für die Besetzung der öffentlichen Straße in den nächsten Tagen abschließen zu können, um seine Tätigkeit in Marbella wieder aufnehmen zu können. Jetzt wird er dies nur für einige wenige Tage tun, denn am 1. September muss er in Nyon sein, der Schweizer Stadt, in der sich der Hauptsitz der UEFA befindet, nachdem er zusammen mit einem anderen Kollegen aus Marbella von der höchsten europäischen Fußballbehörde engagiert wurde. Zuvor hatte er für die UEFA sowohl in Nyon als auch im VIP-Bereich von Stadien wie dem Santiago Bernabéu und dem San Siro in Mailand während der Champions-League-Spiele gearbeitet.

Daniel Segarra wird mit der Gewissheit in die Schweiz reisen, dass an der Strandpromenade von Marbella noch ein kleines Plätzchen auf ihn wartet, wo er weiterhin von seinem Beruf leben kann.