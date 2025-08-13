Marbella gibt grünes Licht für Ausbau des Einkaufszentrums La Cañada

María Albarral Marbella Mittwoch, 13. August 2025 Teilen

La Cañada hat sich zum größten Einkaufszentrum der Provinz Málaga entwickelt, und nach mehr als einem Jahrzehnt städtebaulicher Probleme erteilte der Regierungsausschuss der Stadtverwaltung von Marbella gestern die Baugenehmigung für die Erweiterung des Geschäftsbereichs um mehr als 20.000 Quadratmeter. Dasselbe Gremium genehmigte vor vierzehn Tagen auch die Erweiterung der Parkplätze in einer neuen Tiefgarage.

In Bezug auf das Projekt für die neue Fläche, die von 100.000 auf 120.000 Quadratmeter anwachsen wird, wies der Sprecher der Gemeindeverwaltung, Félix Romero, darauf hin, dass «die Baugenehmigung für einen Betrag von 12 Millionen Euro genehmigt wurde, was bedeutet, dass 500.000 Euro an Steuereinnahmen generiert werden», die in die Gemeindekasse fließen werden. Der Stadtrat wies auch darauf hin, dass dies auch «eine Erweiterung des kommerziellen Angebots in der Gemeinde» bedeutet.

Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, kann das Unternehmen die Arbeiten durchführen, die speziell in dem Bereich neben dem Eingang des FNAC stattfinden werden, wobei der genaue Termin für den Beginn der Arbeiten noch nicht bekannt ist.

Romero betonte, dass dieser Vorschlag «von Beamten und Technikern geprüft wird, um grünes Licht für den Vorschlag zu geben, der unter Einhaltung aller rechtlichen und technischen Parameter an die Kommunalverwaltung weitergeleitet wird, damit es keine Probleme gibt».

Städtebaulicher Konflikt

Das Einkaufszentrum La Cañada besteht seit 30 Jahren und wurde während der GIL-Ära errichtet. Es wurde in drei aufeinanderfolgenden Phasen gebaut, zwei davon am Rande der damals geltenden Vorschriften und mit städtischen Genehmigungen, die nicht dem Gesetz entsprachen. Seitdem kämpft das Einkaufszentrum um seine städtebauliche Normalisierung, die im Laufe der Jahre mit widersprüchlichen Auslegungen darüber geführt wurde, wie hoch die Kosten für diese Legalisierung sein sollten.

Im Jahr 2019 ermöglichte eine Änderung der städtebaulichen Vorschriften die Erweiterung der Fläche, die das Einkaufszentrum La Cañada für die irische Marke Primark, Europas führendem Billiganbieter, reserviert hatte. Der Fortschritt des Projekts, das 200 Arbeitsplätze schaffen sollte, wurde blockiert, als das Rathaus von Marbella die beantragte Baugenehmigung mit der Begründung verweigerte, dass die Erweiterung nicht dem damals gültigen Flächennutzungsplan von 2010 entspreche, der ein Jahr später aufgehoben wurde. Das Einkaufszentrum begann mit den Arbeiten, ohne dass die Genehmigung erteilt wurde, woraufhin das städtische Bauamt den Stopp der Arbeiten und eine Sanktion gegen das Unternehmen verfügte.

Das Unternehmen legte vor Gericht Berufung ein mit der Begründung, dass die Fläche des Einkaufszentrums nicht überbaut sei und es daher das Recht habe, das Zwischengeschoss zu errichten, aber die Richter entschieden schließlich zugunsten der Stadtverwaltung. Schließlich genehmigte der Stadtrat eine Änderung der derzeit geltenden städtebaulichen Vorschriften des PGOU aus dem Jahr 1986, die eine Vergrößerung der bebauten Fläche zulässt, ohne die äußere Gestaltung der Gebäude zu verändern, um deren bessere Nutzung zu ermöglichen. In naher Zukunft werden der PGOM und POU die Dokumente sein, die die Planung regeln.