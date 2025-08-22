Marbella hat jetzt einen Tsunami-Aktionsplan

María Albarral Marbella Freitag, 22. August 2025 Teilen

Das Risiko eines Tsunamis in Marbella ist sehr gering, aber dennoch vorhanden. Sowohl die Feuerwehr als auch der Zivilschutz haben zusammen mit externen Fachleuten einen „Lokalen Aktionsplan für das Risiko von Seebeben» ausgearbeitet, um für ein mögliches Naturereignis dieser Art gerüstet zu sein. „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Die Wellen, die entstehen könnten, würden zwischen einem und drei Metern Höhe liegen, dennoch müssen solche Szenarien in Betracht gezogen werden, um zu wissen, wie man ihnen begegnen kann», betont Arturo Arnalich, Leiter des Katastrophenschutzes der Stadt, gegenüber der SUR.

Marbella ist damit die erste andalusische Gemeinde, die einen solchen Plan hat. Das Dokument, zu dem diese Zeitung Zugang hatte, beschreibt umfassend alle Risikofaktoren und mögliche Lösungen. Im Prinzip gibt es unter Berücksichtigung des geografischen Gebiets, das die Costa del Sol betrifft, vier seismische Quellen, die Tsunamis in der Stadt verursachen können. Je nach der Stärke des vorangegangenen Erdbebens hängt das Ausmaß des nachfolgenden Tsunamis auch davon ab.

Die Studie zeigt, dass die Reaktionszeit vom Seebeben bis zum Erreichen der Küstenlinie zwischen 522 Sekunden am Strand von Calahonda und 693 Sekunden am Strand von Guadalmina liegt.

Der Plan berücksichtigt auch die am stärksten gefährdeten Bereiche, die sich als Häfen und Restaurants zusammenfassen lassen. An diesen Stellen werden die meisten materiellen Schäden auftreten, da sie sich an der Küste befinden, die nicht von Mauern umgeben ist, und die Gefahr besteht, dass sie von beweglichen Gegenständen mitgerissen werden. Die Strände im Osten der Insel, wie El Alicate, Real de Zaragoza oder Las Chapas, sind die Gebiete mit der höchsten Dichte an Gebäuden, die dem Risiko eines Tsunamis ausgesetzt sind.

E-Alert

«Es ist nicht nur für einen unvorhersehbaren Tsunami, sondern für jeden Notfall im Allgemeinen sehr wichtig, dass die Bürger über aktive Warnsysteme auf ihren Mobiltelefonen verfügen», sagt Arnalich.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass bei einem möglichen Tsunami in Marbella die Warnung über das Telefon erfolgen würde. Von der Erkennung des Tsunamis bis zu seinem Eintreffen in der Stadt können also zehn Minuten vergehen. Der Plan sieht vor, dass die Nachricht an die Anwohner sechseinhalb Minuten brauchen kann, um anzukommen, sodass die Reaktionszeit bei dreieinhalb Minuten liegt.

Das Dokument legt auch die Evakuierungsrouten und insgesamt 69 Treffpunkte fest, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. «Sobald die Evakuierung von der Provinzregierung genehmigt worden ist, beginnen wir mit der Kennzeichnung dieser Punkte, der Überschwemmungsgebiete und der Evakuierungswege«, fügt der Leiter des Katastrophenschutzes hinzu.

In Marbella kennen sowohl die Feuerwehr als auch der Zivilschutz, die Strandrettung und die örtliche Polizei bereits den „Lokalen Aktionsplan für den Fall eines Tsunamis« und wissen, wie sie im Falle eines Tsunamis vorgehen müssen, um die Bevölkerung in Sicherheit zu bringen. Die Mündungen der Flüsse Verde, Guadalmina, Guadaiza und Real sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung für das Vorgehen im Falle eines Tsunamis.