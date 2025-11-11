Marbella festigt nach dem Erfolg der Ironman 70.3-Weltmeisterschaft seine Position als internationale Referenz für Sportveranstaltungen

José Carlos García Marbella Dienstag, 11. November 2025 Teilen

Marbella hat sich nach dem Erfolg der Ironman 70.3-Weltmeisterschaft, die dieses Wochenende zum ersten Mal in Spanien stattfand, als internationaler Maßstab für die Ausrichtung von Sportveranstaltungen etabliert. Die Bürgermeisterin der Stadt, Ángeles Muñoz, die an der Preisverleihung im Recinto Polivalente de La Caridad teilgenommen hat, hob die sportliche, wirtschaftliche und mediale Bedeutung der Veranstaltung hervor, die mehr als 20.000 Menschen, darunter Athleten und Begleiter, zusammengebracht hat.

Die Bürgermeisterin zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Wettbewerbs und betonte, dass es „eine große Ehre« gewesen sei, dass die Stadt als Austragungsort ausgewählt worden sei. „Mitten im November hat unser außergewöhnliches Klima für unübertreffliche Bedingungen für den Sport gesorgt«, erklärte sie und hob dabei auch „die zahlreichen Hotels und die touristische Infrastruktur hervor, die das ganze Jahr über einen hochwertigen Service garantieren«.

Die Weltmeisterschaft hatte Millionen von Aufrufen in sozialen Netzwerken und Live-Übertragungen, die Marbella weltweit bekannt gemacht haben.

Die Bürgermeisterin, die dem Sieger der Männerkategorie, dem Belgier Jelle Geens, sowie der Siegerin der Frauenkategorie, der britischen Triathletin Lucy Charles-Barclay, einen Preis überreichte, betonte, dass die Veranstaltung «einen bedeutenden wirtschaftlichen und sozialen Nutzen für die Arbeitnehmer und Geschäftsleute von Marbella sowie einen weitreichenden Medieneffekt mit Millionen von Aufrufen in den sozialen Netzwerken und Live-Übertragungen hatte, die der ganzen Welt spektakuläre Bilder der Stadt zeigten».

Mehr als 3.000 Freiwillige und kommunale Dienste

Sie dankte auch den Nachbargemeinden Coín, Ojén, Monda und Cártama, durch die ein Teil der Fahrradroute führte, und würdigte die Bemühungen der Sicherheitskräfte, der Guardia Civil de Tráfico, der mehr als 3.000 Freiwilligen und der Mitarbeiter der verschiedenen städtischen Dienststellen, insbesondere der operativen Dienste und der Reinigungsteams, «deren Arbeit für den Erfolg der Veranstaltung von grundlegender Bedeutung war».

María Esperanza O'Neill, stellvertretende Ministerin für Bildungsentwicklung und Berufsausbildung der andalusischen Regionalregierung, beglückwünschte das Rathaus von Marbella «für sein Engagement für Sport und Kultur» und hob die Fähigkeit der Gemeinde hervor, «große internationale Veranstaltungen zu organisieren, die das Image Spaniens und Andalusiens in der ganzen Welt bekannt machen». Der Geschäftsführer von Ironman, Scott De Rue, bezeichnete die Veranstaltung in Marbella als «den besten Ironman» und hob sowohl die Organisation als auch das Umfeld der Stadt und die Begeisterung der Bevölkerung und der Freiwilligen hervor.