Zeugen im Fall des 17-jährigen Eliah gesucht, der bei einem mutmaßlichen Verkehrsunfall in Marbella ums Leben kam

Beamte der örtlichen Polizei von Marbella in der Nacht des Unfalls an der Unfallstelle.

Juan Cano Málaga Montag, 25. August 2025 Teilen

Eliah war 17 Jahre alt, ging zur Deutschen Schule Málaga und war nach Aussage seiner Angehörigen ein «sehr guter Junge». Am Abend des 18. August wurde er tot neben seinem Motorrad in der Avenida Juan Carlos I in Marbella, im Stadtteil Los Monteros, in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung aufgefunden.

Nachdem der Tod bestätigt wurde, übernahm die örtliche Polizei von Marbella die Ermittlungen, wobei sie von einem Verkehrsunfall ausging, was auch heute noch der Fall ist.

Die Familie von Eliah, die aus Deutschland stammt und in Marbella lebt, hat Zweifel an den Umständen des angeblichen Unfalls und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. Deshalb rufen sie über SUR dazu auf, Zeugen ausfindig zu machen.

Eliah war an diesem Abend mit einem Freund und einem seiner Brüder zu Hause. Seine Eltern waren nicht da. Offenbar fuhr er mit seinem Trial-Motorrad, das er schon lange besaß und das er perfekt beherrschte, Zigaretten kaufen.

Durch seine Verspätung alarmiert, überprüften sein Freund und sein Bruder seinen Standort über eine Handy-App und machten sich auf den Weg, um ihn zu suchen. Als sie dort ankamen, war das Gebiet von der Polizei abgesperrt worden.

Der angebliche Unfall ereignete sich auf einer geraden Straße, die zu seinem Haus führt. Seine Familie versichert, dass dies keine schwierige Strecke für ihn war, weshalb sie es sehr seltsam finden, dass er an einem solchen Ort die Kontrolle über sein Motorrad verlieren konnte.

Eliah wurde neben seinem Trial-Bike auf der Straße gefunden. Er trug einen hochwertigen Integralhelm, der jedoch am Hinterkopf in zwei Teile gespalten war.

Seitdem sind Eliahs Geschwister und Eltern immer wieder an die Unfallstelle zurückgekehrt, um Fotos zu machen und nach Zeugen zu suchen. Ein Taxifahrer erzählte ihnen, dass in einem Chatroom mit Kollegen jemand gesagt habe, er habe zum Zeitpunkt des Unfalls ein Auto die Gegend verlassen sehen.

Obwohl sie nicht wissen, ob dieses Fahrzeug in den Vorfall verwickelt gewesen sein könnte, versuchen sie - in Ermangelung von Kameras - Augenzeugen ausfindig zu machen, um zu klären, wie sich der Unfall ereignet hat.