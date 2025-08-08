60-jährige Frau stirbt am Strand von Fuengirola

Irene Quirante Fuengirola Freitag, 8. August 2025 Teilen

Eine 60-jährige Frau ist am gestrigen Donnerstag am Strand von Fuengirola gestorben. Die Rettungssanitäter, die bei der Frau Anzeichen von Herz- und Atemstillstand feststellten, versuchten, sie wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Paseo Marítimo Rey de España gegen 20.30 Uhr, als mehrere Personen Alarm schlugen. Den Angaben zufolge befand sich die Frau im Wasser, als mehrere Zeugen bemerkten, dass sie nicht mehr ansprechbar war.

Das Ärzteteam des Rettungsdienstes 061 wurde an den Ort des Geschehens gerufen und versuchte, den Schwimmer durch Herz-Lungen-Wiederbelebung wiederzubeleben, was jedoch nicht gelang. Die örtliche Polizei und die Nationalpolizei wurden ebenfalls über den Notruf 112 eingeschaltet, konnten aber nur noch den Tod feststellen.