Drogen verkauft: Cannabis-Club in Fuengirola wird zum dritten Mal aufgelöst

Die Nationalpolizei hat in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei in Fuengirola zum dritten Mal in diesem Jahr einen privaten Cannabis-Rauchclub aufgelöst, in dem Rauschgift an alle Personen verteilt wurde, die die Räumlichkeiten betraten, auch an Nicht-Mitglieder.

Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten eine Angestellte des Lokals wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem Drogenhandelsdelikt fest und beschlagnahmten 13 Kilogramm Marihuana, 130 Joints, Cannabisbonbons, 17 Gramm Haschisch, 1.180 Euro Bargeld, sechs Feinwaagen und zwei Tresore.

Beamte der Spezialeinheit für Gewaltkriminalität (UDEV) der Nationalpolizei in der Polizeistation von Fuengirola sind in enger Zusammenarbeit mit der Ortspolizei der Stadt Málaga gegen diesen Cannabis-Raucherclub in der Nähe der Strandpromenade vorgegangen, in dem den Ermittlungen zufolge Marihuana und Haschisch an Mitglieder und Nichtmitglieder verkauft wurden.

Die Ermittler fanden außerdem heraus, dass das Lokal in sozialen Netzwerken mit einer großen Auswahl an Marihuana (als ob es sich um eine Drogerie handeln würde) und mit einer großen Werbetafel in einer der am stärksten frequentierten Gegenden von Fuengirola beworben wurde. Der Club hatte auch Mitarbeiter, die in der Nähe des Lokals Kunden rekrutierten.

Nachdem genügend Beweise zur Bestätigung der illegalen Aktivitäten gesammelt worden waren, gipfelte die Operation in der Zerschlagung der Drogenverkaufsstelle, der Verhaftung eines 33-jährigen Angestellten als Verantwortlicher für den Verkauf der Drogen und der Beschlagnahme von 13 Kilo Marihuana, 130 Joints, Cannabisbonbons, 17 Gramm Haschisch, 1.180 Euro, sechs Präzisionswaagen und zwei Tresoren. Der Sachverhalt wird vor dem 3. Strafgerichtshof in Fuengirola ausgetragen.