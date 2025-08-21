Elektromotorräder für die Polizei von Mijas

José Carlos García Mijas Donnerstag, 21. August 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Mijas bereitet sich darauf vor, die Motorradflotte der örtlichen Polizei zu erneuern. Insgesamt handelt es sich um 22 neue Fahrzeuge, die aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse in einem Gemeindegebiet von fast 149 Quadratkilometern ausgewählt wurden. Die Stadtverwaltung wird die Motorräder im Rahmen eines Leasingvertrags ohne Kaufoption (Renting) für einen Zeitraum von vier Jahren anschaffen. Die Ausschreibung für dieses Vorhaben hat ein Budget von etwas mehr als 697.000 Euro.

Die neue Ausstattung umfasst 16 Motorräder des Typs «Scooter», acht davon mit 350 Kubikzentimetern, die für die städtischen Zentren bestimmt sind, und weitere acht mit 750 Kubikzentimetern, die für den Einsatz auf Autobahnen und Landstraßen vorgesehen sind. Darüber hinaus wird es zwei Trail-Motorräder mit 1.200 Kubikzentimetern Hubraum für Einsätze auf Landstraßen und Autobahnen geben. Zum ersten Mal werden die Polizisten von Mijas auch über Elektromotorräder verfügen. Es wird vier Einheiten geben, die für Patrouillen im Stadtzentrum eingesetzt werden.

Das örtliche Polizeiamt betont, dass die Modelle an „die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gemeinde« angepasst sind, und hebt die Aufnahme von „höheren« Modellen in die Flotte hervor, welche „die Sichtbarkeit verbessern und eine bessere Verkehrskontrolle ermöglichen«, sowie der Elektromotorräder in dem Fuhrpark, die «den Verbrauch senken und einen nachhaltigeren Dienst fördern werden».

«Strategischer Bedarf»

«Wir haben Motorräder für den Straßenverkehr, Elektromotorräder, um den Verbrauch zu senken, Motorräder mit größerem Hubraum für lange Strecken und andere mit kleinerem Hubraum für den Service in der Stadt. Wir werden also eine Reihe von verschiedenen Motorrädern haben, die besser an die Realität einer so vielfältigen Gemeinde wie Mijas angepasst sind», erläutert der Stadtrat für Sicherheit, Juan Carlos Cuevas.

Die Unternehmen können ihre Angebote bis zum 2. September um 19 Uhr einreichen. Die angebotenen Modelle müssen «kürzlich hergestellt, neu und von bester Qualität» sein. Die angebotenen Modelle müssen „neu, von aktueller Herstellung und von bester Qualität» sein, wie es in den spezifischen technischen Spezifikationen festgelegt wurde. In den „strategischen Anforderungen« für die Auftragsvergabe wurde außerdem die Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck eines jeden Modells festgelegt. Die „Vielseitigkeit der Ausstattung« und die „ökologische Nachhaltigkeit« und Kriterien wie geringere CO2-Emissionen, geringerer durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, größeres Tankvolumen und geringere Fahrzeugabmessungen werden als „positiv« bewertet.