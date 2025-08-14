Fuengirola übernimmt Aufnahme und Unterbringung von ausgesetzten Tieren

JOSÉ CARLOS GARCÍA FUENGIROLA. Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Fuengirola wird sich an die Verpflichtungen anpassen, die das Gesetz 7/2023 zum Schutz der Rechte und des Wohlergehens von Tieren den lokalen Verwaltungen auferlegt. Zu diesem Zweck hat sie einen Zweijahresvertrag ( rund 217.000 Euro pro Jahr) im Wert von etwas mehr als 433.000 Euro ausgeschrieben, der die Dienstleistungen der Abholung, Unterbringung, Versorgung und tierärztlichen Betreuung umfasst.

Das beauftragte Unternehmen muss sich um verlorene, ausgesetzte, verlassene, verletzte oder tote Haustiere auf öffentlichen Straßen kümmern, sowie um Tiere, die von ihren Besitzern abgegeben werden, wenn diese aus berechtigten Gründen nicht mehr für sie sorgen können, oder von Familienangehörigen des Besitzers im Falle seines Todes, sofern diese in Fuengirola ansässig sind. Der Vertrag umfasst auch streunende Katzen und Tiere, die aufgrund von polizeilichen Maßnahmen, gerichtlichen Entscheidungen oder anderen rechtlichen Gründen, wie Beschlagnahmung und vorübergehender Inhaftierung, Sozialamtsverfahren, Quarantäne oder Fällen, die ein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit der Bürger darstellen, in seine Obhut gegeben werden.

Die Tiere müssen in einer Einrichtung untergebracht werden, die nicht weiter als 40 Kilometer vom Rathaus entfernt ist und mindestens über eine Tierarztpraxis und zehn Boxen zur Stabilisierung der Tiere verfügen.