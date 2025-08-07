Stadtverwaltung repariert und saniert 50 Kilometer ländlicher Wege und Straßen

JOSÉ CARLOS GARCÍA MIJAS. Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Mijas hat bereits mehr als 50 Kilometer Wege in verschiedenen ländlichen Gebieten instand gesetzt. Dies ist die bisherige Bilanz des sogenannten Plan de Reparación de Caminos (PRC, Plan zur Instandsetzung von Wegen), einer wichtigen Maßnahme, die regelmäßig durchgeführt wird und jedes Jahr nach der Regenzeit beginnt.

Die Instandsetzung der Wege, die vom Dezernat für ländliche Gebiete durchgeführt wird, ist eine wichtige Aufgabe, damit Viehzüchter, Landwirte und Anwohner das ganze Jahr über Zugang zu ihren Grundstücken haben. Gleichzeitig ist sie von grundlegender Bedeutung, damit die Feuerwehr im Falle eines Brandes sicher vor Ort gelangen kann. Diese Wege bilden ein «wichtiges Netz» für den Zugang der Feuerwehr zu «sensiblen Punkten», erklärt der Stadtrat für ländliche Gebiete, Eloy Belmonte.

Der Plan konzentriert sich auf die Verbesserung der unbefestigten Straßen im Gemeindegebiet, um sie in einen optimalen Zustand zu versetzen und die Dauerhaftigkeit der Arbeiten zu gewährleisten. Derzeit stehen der Stadtverwaltung drei Maschinen zur Verfügung, die speziell für die erforderlichen Arbeiten eingesetzt werden, nämlich eine Planiermaschine, eine Wasserwanne und eine Walze. «Mit diesen Maschinen können die unbefestigten Wege planiert, verdichtet und instand gesetzt werden, wodurch ihre Lebensdauer verlängert und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber der täglichen Beanspruchung und den Witterungseinflüssen verbessert wird», erklärt die Stadtverwaltung von Mijas.

Arroyo Seco in Arbeit

Bislang wurde der Plan zur Instandsetzung der Straßen in La Batana, dem unteren Teil von Osunillas, La Alquería, Cuesta Borrego und El Hornillo umgesetzt. Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf Arroyo Seco, und in Kürze wird die Stadtverwaltung außerdem in Valtocado, dem oberen Teil von La Alquería, Atalaya, Entrerríos und Puerto de Los Gatos tätig werden.

Trotz der starken Regenfälle im Winter und insbesondere im Frühjahr versichert der Stadtrat für ländliche Gebiete, dass «die Straßen in einem besseren Zustand sind als in anderen Jahren», da es «die Saison war, in der wir in der jüngeren Geschichte der Gemeinde während der Wintermonate die meisten Maßnahmen mit Maschinen durchgeführt haben».

«Wir setzen weiterhin auf die kontinuierliche Instandhaltung unseres Netzes von Landstraßen, weil wir wissen, was es für so viele Familien bedeutet, die auf dem Land leben oder arbeiten, und wir werden diese Art von Maßnahmen weiter vorantreiben, damit kein Winkel des Gemeindegebiets isoliert bleibt», betonte Belmonte.