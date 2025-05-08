Unbegehbare Routen in der Sierra de Mijas durch umgestürzte Bäume

LORENA CÁDIZ MIJAS. Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Die Auswirkungen der ergiebigen Regenfälle auf den Wald, die Ausbreitung der Vegetation und die Anhäufung von verbranntem Holz, das sich zum Teil von den Stapeln gelöst hat, auf denen es nach der Rodung des Waldes nach dem Brand von 2022 – von dem etwa 2.000 Hektar Waldfläche in Mijas, Alhaurín el Grande und Alhaurín de la Torre betroffen waren – angesammelt wurde, haben dazu geführt, dass es in der Sierra de Mijas praktisch unpassierbare Wege gibt.

Riesige Stämme und Äste, die den Weg versperren, bringen Wanderer, Radfahrer oder Trailrunner in die Situation, umkehren oder einen regelrechten Parcours bewältigen zu müssen. Dies geschieht auf den Pässen Zalero oder Media Luna, Routen, die bei Naturliebhabern sehr angesagt sind, wie den Presidiarios, auf dem Weg zu Orten wie dem Cerro del Moro, wo sich ein wichtiger Knotenpunkt von Antennen befindet, oder dem benachbarten Castillejo. Diese Routen sind Teil der Etappen der Gran Senda de Málaga, des GR-249, wie die Route 33 zwischen Mijas und Benalmádena oder die folgende zwischen den Gemeinden Benalmádena und Alhaurin. Diese Routen lassen sich vielfältig kombinieren, denn sie führen auch zu Aussichtspunkten wie der Cañada del Lobo in Torremolinos oder dem Calamorro, der auch bequem von einer Seilbahn in Arroyo de la Miel aus erreicht werden kann.

Die andalusische Landesregierung, die die Verwertung des nach dem Brand vor fast drei Jahren verbrannten Holzes ausgeschrieben hat, erklärt, dass noch Holzstämme auf die Abfuhr warten, weil das beauftragte Unternehmen «anscheinend durch noch nicht abgeschlossene Arbeiten in Wäldern anderer Provinzen und auch durch die Auswirkungen der Sturmtiefs der letzten Monate aufgehalten wurde. Die Verantwortlichen der regionalen Regierung weisen jedoch darauf hin, dass sie bereits mit einem Häcksler in Alhaurín el Grande vor Ort tätig sind.

Was die Fußwege betrifft, so erklärt die Junta, dass sie repariert werden, wenn die Arbeiten zur Verwertung des verbrannten Kiefernholzes abgeschlossen sind, was «in Kürze» der Fall sein wird. Die andalusische Landesregierung weist darauf hin, dass zu diesen Aufgaben auch die regelmäßige Instandhaltung der öffentlichen Wege gehört, damit diese im Falle eines Brandes zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus kündigt die territoriale Delegation für Nachhaltigkeit und Umwelt ein Projekt für das Wegenetz an, das in Zusammenarbeit mit der Provinzregierung und den Gemeinden Alhaurín El Grande, Alhaurín de la Torre und Mijas durchgeführt werden soll, um «die Nutzung der Wege zu ordnen und dafür zu sorgen, dass einige ausschließlich für Radfahrer und andere für Wanderer bestimmt sind, um Unfälle zu vermeiden».