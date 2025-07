Neun tolle Pläne mit Kindern, wenn es im Sommer mal nicht an den Strand gehen soll

Javier Almellones Málaga Samstag, 12. Juli 2025 Compartir

Nicht immer reicht das Budget für lange Familiensommerurlaube an fernen Orten, doch auch die Provinz Málaga bietet viele Plätze und Pläne, die man gleich vor der Haustür im Juli und August genießen kann und die Kinderherzen höher schlagen lassen. Es gibt begehbare Höhlen, Wasser- und Vergnügungsparks, kleine Seen und leicht zugängliche natürliche Pools im Landesinneren. Wenn es doch an den Strand gehen soll, gibt es auch dort Aktivitäten über das eigentliche Sonnenbad und Planschen hinaus. Es folgen einige der attraktivsten Sommerpläne mit Kindern.

1 Wasserparks

Es ist sicher einer der abwechslungsreichsten und zugleich erfrischendsten Pläne eines jeden Sommers: ein Besuch im Wasserpark. An der Küste von Málaga gibt es drei tolle Möglichkeiten für Kinder, um Rutschen, Wellenbecken und jede Menge Adrenalin zu genießen. Es handelt sich um Aquavelis zwischen Vélez und Torre del Mar, Aqualand in Torremolinos und Aquamijas in Mijas nahe an der Grenze zu Fuengirola. Darüber hinaus gibt es weitere Alternativen, wie die verschiedenen aufblasbaren Wasserspielplätze, die jedes Jahr an der Küste und sogar im Chorro-Stausee errichtet werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Wasserpark Alhaurín El Grande, der nur für Kinder bis zu zwölf Jahren zugänglich ist. Der Eintrittspreis beträgt vier Euro, die Karten müssen im Voraus online gekauft werden.

2 Multi-Abenteuer- und Vergnügungsparks

Auch wenn es immer heißer wird, sind weiterhin adrenalingeladene Aktivitäten gefragt, die nicht unbedingt mit Wasser zu tun haben. So gibt es heute mehrere Multi-Abenteuerparks, die sich speziell an Kinder richten. Dazu gehören Amazonia in Marbella, Jungle Family in der Nähe der Plaza Mayor in Málaga und Sunview Park in Alhaurín de la Torre, um nur einige zu nennen. Neben diesen Parks, in denen sich Kinder so richtig austoben können, gibt es noch weitere Vergnügungsparks, wie die beiden von Sould Park in Fuengirola (im Jachthafen und, in kleinerem Rahmen, im Einkaufszentrum Miramar). Dieses Unternehmen plant einen weiteren, größeren Park in der Nähe der Plaza Mayor.

3 Themenparks mit Tieren und Pflanzen

Bei einem weiteren Angebot für Kinder im Sommer geht es um Fauna und Flora. In diesem Sommer stehen an der Küste unter anderem die Selwo-Tier- und Abenteuerparks mit Seilbahn und Selwo Marina in Benalmádena sowie Selwo Aventura in Estepona, der Schmetterlingspark (Mariposario) und Sea Life in Benalmádena, der Crocodile Park in Torremolinos, der Biorparc in Fuengirola oder das Orchidarium in Estepona auf dem Programm.

4 Mondschein-Events

Unter dem Motto «Luz de Luna» präsentiert Antequera in diesem Jahr 20 Aktivitäten im Mondschein: Nächtliche Besuche im Torcal-Naturpark, Familiengymkhanas mit «Marco Topo» oder Lichtshows sind nur einige der Aktivitäten, die im Rahmen dieses Kultur- und Freizeitzyklus angeboten werden.

5 Höhlenbesichtigungen

Málaga gehört zu den besten Orten, um die Höhlenkunst kennenzulernen und zu verstehen. Jüngeren Kindern fällt es vielleicht schwerer, ihre Bedeutung zu begreifen, aber auch für sie ist ein Höhlenbesuch ein unvergessliches unterirdisches Abenteuer. Und kühl ist es zudem. Die bekannteste Höhle der Provinz liegt in Nerja, aber es gibt auch andere schöne Höhlen wie die Cueva del Tesoro in Rincón de la Victoria oder die Höhle von Ardales, deren Besuch im Voraus gebucht werden muss. Für Kinder ab zehn Jahren kann auch eine Führung durch die Höhle von La Pileta in Benaoján ein sehr interessantes Erlebnis sein.

6 Kleine Seen und natürliche Pools

Obwohl Sommer oftmals Synonym für Strand ist, gibt es auch andere Möglichkeiten, das Wasser zu genießen. Wie wär's mit einem der Miniwasserbecken oder einem natürlichen Pool im Hinterland? La Ermita und La Llana in Jimera de Líbar beispielsweise sind bequem mit dem Auto zu erreichen. Einen Besuch wert sind auch Las Viñas in Ojén, die Becken an der San Juan-Brücke im Genal-Tal oder die Cueva del Gato in Benaoján. Und da ist das Wasser dann auch so richtig kalt.

7 Wassersport

Der Sommer ist auch ideal für Kinder, um Wassersportarten zu erlernen und zu genießen. Kajakfahren, Paddelsurfen und Tauchen sind nur einige der Möglichkeiten. An der Küste von Málaga gibt es mehrere Unternehmen, die Kindern beibringen, wie man sich auf Boards, Kajaks oder unter Wasser fortbewegt. Es gibt auch die Möglichkeit, geführte oder kostenlose Familienausflüge zu unternehmen, zum Beispiel zum Naturgebiet der Steilküste von Maro oder auf dem Stausee El Chorro in Ardales, um nur einige zu nennen.

8 Ausflüge zur Delfinbeobachtung

Ist eine Seefahrt für Kinder - und ihre Eltern - schon eine aufregende Sache, so bringt eine Delfinbeobachtung noch einmal zusätzliche Spannung. Zwar ist es nicht garantiert, dass man diese faszinierenden Tiere vor der Küste Málagas zu sehen bekommt, aber die Chancen stehen gut, wenn man mit erfahrenen Unternehmen unterwegs ist. Es gibt mehrere Boote, die täglich von den Häfen von Málaga und der westlichen Costa del Sol abfahren, sowie den Zostera-Katamaran in La Caleta de Vélez.

9 Ferias und Feste

In den Monaten Juli und August gibt es in den verschiedenen Gemeinden der Provinz zahlreiche Gelegenheiten zum Besuch von Volksfesten und Jahrmärkten, den sogenannten Ferias. Neben Málaga gibt es wichtige Ferias in Antequera, Archidona, Campillos und Rincón de la Victoria, wo es auch an Kinderattraktionen nicht mangelt. Eine weitere Möglichkeit ist der Besuch von historischen Festen, die im Sommer in verschiedenen Dörfern stattfinden, wie zum Beispiel die Feier zum amerikanischen Unabhängigkeitstag in Macharaviaya, die Mauren und Christen in Benadalid und Benalauría oder die Douglas' Days in Teba.