Starke Regenfälle in Málaga: Aemet löst eine neue gelbe Warnung aus

Almudena Nogués Málaga Freitag, 26. Dezember 2025 | Aktualisiert 14:03h. Teilen

Weihnachten brachte der Provinz eine Wetterpause, nachdem ein unerwarteter Sturm Heiligabend mehrere Orte in der Axarquía mit Schnee bedeckt hatte. Nach 13:30 Uhr überraschten heftige Niederschläge und Hagel die Bewohner der Küstengemeinden wie Rincón de la Victoria, Benajarafe oder Cajiz und der Dörfer im Landesinneren wie Almáchar oder El Borge. Das ungewöhnliche Weihnachtsbild reichte bis zum Strand und hinterließ an der Ostküste, wie beispielsweise in La Araña, Torrox oder Torre del Mar, zwischen 8 und 16 Liter Niederschlag. Die am 25. Dezember einsetzende Wetterpause wird jedoch nicht lange anhalten. Die Stabilität wird nur am 26. Dezember anhalten, einem Tag, der von klarem Himmel, ohne Niederschlagsgefahr und mit Temperaturen zwischen 8 und 16 Grad in der Hauptstadt geprägt sein wird.

Ab Samstag wird sich die Lage erneut ändern. Derzeit deutet alles darauf hin, dass das letzte Wochenende des Jahres 2025 verregnet sein wird. „Am Samstag wird sich ein isoliertes Kaltfrontsystem über dem Golf von Cádiz positionieren, das Niederschläge nach Málaga bringen wird. Ich schließe nicht aus, dass die Warnungen auf Orange angehoben werden«, sagt José Luis Escudero, Experte für lokale Meteorologie, in seinem Blog „Tormentas y rayos« (Stürme und Blitze). Derzeit hat die staatliche Behörde zwei Warnungen für den 27. Dezember aktiviert: eine wegen Küstenphänomenen – angesichts der Vorhersage von Ostwind mit 50 bis 60 km/h (Stärke 7) und Wellen von 2 bis 3 Metern entlang der gesamten Küste – und eine weitere wegen starker Regenfälle an der Costa del Sol und in Guadalhorce, wo Niederschlagsmengen von 15 Litern in einer Stunde und bis zu 40 Litern in 12 Stunden erwartet werden. Beide Warnungen gelten von 12 Uhr bis zum Morgengrauen.

Für die Hauptstadt sagt die Vorhersage eine 100-prozentige Regenwahrscheinlichkeit ab Mittag, Böen zwischen 35 und 50 Kilometern pro Stunde und Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad voraus. Die Situation wird sich auch am Sonntag nicht verbessern, wenn die Regenwahrscheinlichkeit bei 100 Prozent bleibt. Für diesen Tag gibt es noch keine aktiven Warnungen.