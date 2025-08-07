Temperaturen bleiben unverändert hoch - vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen

Rossel Aparicio Málaga Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Die Hitzewelle, die über Spanien hinwegfegt, ist auch im Landesinneren der Provinz Málaga zu spüren, wo die staatliche meteorologische Agentur (Aemet) für Donnerstag, den 7. August, eine gelbe Warnung vor hohen Temperaturen herausgegeben hat. Die Warnung, die von 13 bis 21 Uhr gilt, betrifft die Region Antequera, wo die Höchsttemperatur 38 Grad erreichen kann, wie auf der offiziellen Website der Agentur zu lesen ist.

Außerdem wird laut Meteorologievorhersage für diesen Tag in der Provinz Málaga «ein leichtes Aufkommen von Schwebestaub» und eine geringe Wahrscheinlichkeit von Nebelbänken an der Küste erwartet. Auch «gelegentliche Gewitter im Landesinneren am Nachmittag, die von sehr starken Windböen begleitet sein können», sind nicht ausgeschlossen. Die Mindesttemperaturen werden unverändert bleiben, während die Höchsttemperaturen ansteigen sollen (in Ronda werden 36 Grad erwartet, während in Marbella, Málaga-Stadt und Velez Höchsttemperaturen von 31, 32 bzw. 24 Grad erwartet werden). Schließlich werden schwache, wechselnde Winde erwartet, die in der Region Antequera zu mäßigen Südwinden zunehmen.

39 Provinzen mit Hitzewarnung

Auf nationaler Ebene weist die Vorhersage auf signifikant hohe Temperaturen im größten Teil der Halbinsel und in den Gebieten der Kanarischen Inseln und der Balearen hin, «mit lokal bemerkenswerten Anstiegen der Höchsttemperaturen in der östlichen Kantabrischen See». Aemet rechnet am Donnerstag mit einer allgemeinen Stabilität auf der Halbinsel, wobei die Instabilität im Laufe des Tages in der südlichen Hälfte zunehmen wird. So werden in der Betischen Kordillere starke Stürme mit sehr starken Windböen erwartet.

Insgesamt 39 Provinzen haben Warnungen an diesem Donnerstag. Konkret sind die Provinzen mit oranger Hitzewarnung Madrid, Ourense, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valladolid, Zamora, Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén und Las Palmas. Auch in Córdoba werden Höchsttemperaturen von 41ºC erwartet.

Die übrigen Provinzen, für die am Donnerstag Warnungen vor hohen Temperaturen gelten, sind Valencia, Álava, Guipúzcoa und Vizcaya, La Rioja, Navarra, Murcia, Lugo, Lleida, Albacete, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Kantabrien, Balearen, Huesca, Teruel, Almería, Málaga, Sevilla und Santa Cruz de Tenerife. Auch in den Provinzen Granada und Jaén wird es Sturmwarnungen geben.

Am Nachmittag werden sich in großen Gebieten im Landesinneren Wolken bilden, mit trockenen Gewittern und einigen Schauern im Südosten der Halbinsel. Es ist wahrscheinlich, dass die Gewitter in der Betischen Kordillere stark sein werden, begleitet von sehr starken Windböen. Schwache Gewitter sind in den Pyrenäen und im iberischen Tiefland nicht ausgeschlossen. Schließlich sind auch im Norden der Kanarischen Inseln wolkige Abschnitte zu erwarten. Leichter Dunst ist im Süden der Halbinsel und auf den Kanarischen Inseln möglich.