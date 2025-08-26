Terral-Wind kehrt nach Málaga zurück

Rossel Aparicio Málaga Dienstag, 26. August 2025 Teilen

Er ist wieder da. Der gefürchtete Terral-Wind ist zurück in Málaga und wird diesen Mittwoch, den 27. August, erscheinen und droht mindestens bis nächsten Freitag zu bleiben.

Dies erklärte der Direktor des meteorologischen Zentrums von Málaga der staatlichen meteorologischen Agentur (Aemet), Jesús Riesco, gegenüber Europa Press. Er betonte, dass dieser Landwind «zwischen Mittwoch und Freitag einige Gebiete im Mittelmeerraum, insbesondere in Málaga, betreffen wird».

Dieses meteorologische Phänomen wird laut Riesco von Höchsttemperaturen begleitet, die am Mittwoch 36 Grad, am Donnerstag 33 Grad und am Freitag 34 Grad erreichen werden. In der gleichen Weise hat er detailliert, dass «der Levante-Wind aus östlicher Richtung wieder zur Küste kommen wird» während dieser Woche.

Ein milder Terral

José Luis Escudero, Meteorologe und Autor des Blogs 'Tormentas y rayos' , kündigt die gleichen Tage für den Terral-Wind an: «mit den aktualisierten Modellen ist es sehr wahrscheinlich, dass wir drei Tage von Terral und Poniente haben werden», warnt er. «Am Mittwoch wird es am frühen Nachmittag entlang der Küste von Málaga starke Böen von Terral und Poniente geben, mit einer »frischen« Luftmasse, die Höchsttemperaturen werden nicht sehr hoch sein. Im Moment gibt es keine Warnungen für hohe Temperaturen, obwohl es möglich ist, dass sie in neuen Updates aktiviert werden», sagte er in seinem Blog am heutigen Dienstag.

Vergrößern Temperaturvorhersage für Mittwoch in der Provinz Málaga. Aemet

Für Donnerstag erklärt Escudero, dass sich die kühlere Luftmasse in ganz Andalusien fortsetzen wird: «Ich erwarte starke westliche Böen und Terral an der Küste von Málaga, mit einer wahrscheinlichen gelben Warnung für Küstenerscheinungen. Was die Höchsttemperaturen anbelangt, so erwarte ich in der Stadt Málaga nicht mehr als 32ºC, also ein mildes Wetter», erklärt er. Er weist darauf hin, dass die Höchst- und Tiefsttemperaturen in den Regionen Ronda und Antequera sogar «unter dem Durchschnitt» liegen werden.

Für Freitag versichert uns der Wetterexperte, dass «wir mit dem Terral und dem Poniente weiterhin rechnen können», aber dass die Windböen an der Küste von Málaga nicht so stark sein werden. «Die Höchsttemperaturen werden im Vergleich zum Donnerstag ein wenig ansteigen. Aber wie ich von Anfang an gesagt habe, werden keine sehr hohen Temperaturen erwartet, wie es bei den üblichen Terral-Winden im Sommer der Fall ist».

Schließlich weist Escudero darauf hin, dass die Meerwassertemperatur derzeit 20,4 ºC beträgt und an diesem Dienstag voraussichtlich 22 ºC erreichen wird. «Bis zum Wochenende wird die Temperatur wieder auf 17 bis 18 °C sinken, was bei der kühleren Brise sehr gut zum Einschlafen ist», sagt er.

