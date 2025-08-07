Wer ist die Frau in Rot, die über die Strände von Málaga läuft?

Regina Sotorrío Málaga Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Als sie schließlich stehen bleibt, fragt sie ein kleines Mädchen: «Warum machst du das so?» Am Strand von Misericordia in Málaga Stadt, der am 6. August um elf Uhr morgens bereits mit Sonnenschirmen bedeckt ist, bleibt die Frau, die von den Schuhen bis zur Mütze in Rot gekleidet ist, mit einer hellen Rüschenbluse und einer GoPro-Kamera auf der Brust, nicht unbemerkt. Die meisten Menschen folgen ihren Schritten mit einem verwirrten Gesichtsausdruck und schauen sich verwundert an, aber jetzt, wo sie stehen geblieben ist, hat sich ein Kreis von Schaulustigen um sie gebildet, die mehr wissen wollen. Und Alessandra García erklärt: «Ich mache eine Performance, das ist wie ein Kunstwerk, aber anstatt zu malen oder eine Skulptur zu machen, wird es mit dem Körper gemacht, indem man etwas aktiviert.»

Die Schöpferin und Performerin aus Málaga - Gewinnerin eines Max für die 'Frau auf einem Laufband auf schwarzem Grund' - hat sich in ihrer neuesten Aktion in «die Badende» verwandelt, eine Frau in Rot, die die Küsten der Provinz von Manilva bis Nerja durchkämmt. Die sechste Etappe ihrer Strandwanderung führte sie an diesem Mittwoch vom Casino Torrequebrada in Benalmádena zum Strand Misericordia in der Hauptstadt: 20 Kilometer Sand und Felsen, die sie von sechs Uhr morgens bis fast zum Mittag zurücklegte. Vier weitere Wandertage liegen vor ihr, bis sie am 10. August am Balcón de Europa in Nerja ihr Ziel erreicht. Damit wird sie den ersten Teil ihrer szenischen Darstellung mit dem Titel 'La orilla del mar' (Die Meeresküste) abgeschlossen haben, ein Angebot mit Performances, Theater und Aktionen am Strand, der den ganzen August über laufen wird, produziert von Dos Bengalas (sie selbst und Violeta Niebla) und der Theaterstiftung Fundación Teatral Antonio Banderas.

Ñito Salas

Sie tut das, weil sie seit langem «sehr daran interessiert» ist, die lebendige Kunst an einen der beliebtesten und bevölkerungsreichsten Orte Málagas zu bringen - seine Strände - und weil sie die bürgerliche und künstlerische Nutzung des öffentlichen Raums fordern möchte. Sie versuchte es mit einem Theaterstück, bei dem die Zuschauer auf Tribünen im Sand sitzen sollten, während sich die Handlung im Wasser abspielte; aber sie stieß auf den Widerstand der Bürokratie und erforderliche Genehmigungen, die niemals erteilt wurden. Also beschloss sie, ihre Idee auf den Kopf zu stellen und unter Einhaltung der Regeln des Strandes auf ihre Weise darstellende Kunst zu betreiben.

Sie geht schweigend, in Gedanken versunken, «aber mit offenen Ohren». Eine Frau fragt eine andere: «Was hat sie denn an? Und sie hört ihre Antwort: »Nun, ich weiß nicht, sie wird wohl gerade aus der Disco kommen«. An einem FKK-Strand sagt ein Mädchen zu seiner Mutter: »Was ist das? «Ich weiß es nicht, Schatz», antwortete sie. Viele Ausländer sagen «nice, nice». «Und heute sagte ein Mann zu mir, als er auf mich zukam: 'Pass auf, dass dich kein Stier sieht'», erzählt sie.

Sie trägt Rot, um gut gesehen zu werden. Wie «der Punkt auf Google Maps». Aber vor allem wegen dem, was es symbolisiert. «Es ist die Farbe des Feuers, der Not, der Frage, die ich mir stelle: Muss man seine Stadt verlassen, um erfolgreich zu sein? Will man Málaga verlassen?». Und außerdem ist es eine Farbe, die eng mit dem Weiblichen verbunden ist. «Und für mich war es wichtig, als Frau in der Inszenierung sehr präsent zu sein», betont sie. «Rot wegen der Menstruation, natürlich», sagt sie, als eine der jungen Frauen, die zum Gespräch gekommen sind, ihre Erklärung hört.

Sie sagt, die Erfahrung sei «unvergesslich». «Das wird mein Leben als Performance-Künstler prägen», sagt sie. Zehn Tage 'die Strände durchkämmen', in denen sie in jeder Etappe in den Häusern von Menschen übernachtet, die ihr ihre Türen öffnen, ihr zu essen geben und mit ihr über ihre Beziehung zum Meer sprechen. Diese Gespräche veröffentlicht sie jeden Tag auf ihrem Youtube-Profil «La obra del mar» (Die Arbeit des Meeres).

Sie leidet in der Sonne und hat Schmerzen. Man kann den Effekt der Sonne sehen, wenn sie ihre Strümpfe oder die Hose herunterzieht. «Ich bin ein paar Mal gefallen, mein Kopf tut ein bisschen weh, mein Bein, mein Knie. Ich würde es um nichts in der Welt ändern, es ist wirklich schön. Ich empfehle den Leuten, in der Morgendämmerung viel öfter an den Strand zu gehen. Es ist ein unglaubliches Spektakel, ein Luxus.«

'La obra del mar' hat gerade erst begonnen. Am 11. August wird sie das Mittelmeer bis zum Strand von Al Hoceima (Marokko) überqueren, um in der Performance 'Hola es Azul' (Hallo ist blau) jeden zu grüßen, der sich auf der anderen Seite des Mittelmers befindet. Am 17. August wird sie die den Ruf einer Mutter »Komm aus dem Wasser!« persiflieren und den ganzen Tag im Meer verbringen. Am 23. August macht sie in Playamar (Torremolinos) die Performance für Familien 'Enterrar a MA-PA' (Begrabt MA-PA). Sie hat die Inszenierung 'La arena quema' (Download auf Bandcamp) geschaffen und wird am Strand zwei theatralische Aktionen mit den Titeln 'Orquesografía' (vom 19. bis 22. August) und 'Verismo, primer movimiento' (vom 27. bis 31. August) veranstalten. Davor wird sie weiterhin den Strand durchkämmen in Richtung Nerja.