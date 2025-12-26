Der König warnt vor einer «Vertrauenskrise» und «roten Linien», ruft zudem zur «Vorbildlichkeit» im Kampf gegen die Korruption auf

María Eugenia Alonso Madrid Freitag, 26. Dezember 2025 Teilen

König Felipe VI. nutzte seine traditionelle Weihnachtsansprache, die zwölfte seit seiner Thronbesteigung, um vor der «besorgniserregenden Vertrauenskrise» zu warnen, die die Stimmung der Bürger und die «Glaubwürdigkeit der Institutionen» angesichts der starken Zunahme von Korruptionsfällen und der heftig umstrittenen Verurteilung des Generalstaatsanwalts ernsthaft beeinträchtige. Der König rief zum Dialog und zur demokratischen Koexistenz in einem «konvulsiven» Umfeld auf, das durch eine zunehmend erbitterte politische Konfrontation gekennzeichnet sei. Er warnte davor, dass Extremismus und Populismus «sich aus eben diesem Mangel an Vertrauen nähren». «Es reicht nicht aus, sich daran zu erinnern, dass wir das schon einmal erlebt haben, dass wir dieses Kapitel der Geschichte bereits kennen und dass es schlimme Folgen hatte»«, sagte der Monarch.

In seiner Botschaft rief der Monarch am Heiligabend dazu auf, über die «roten Linien» nachzudenken, die nicht überschritten werden dürfen. Er forderte «Dialog» ein, weil die Lösung von Problemen «Verantwortung und Engagement» erfordere, «Respekt» und «Vorbildlichkeit» bei der Ausübung aller öffentlichen Ämter, «Empathie» und die Notwendigkeit, die Würde des Menschen, insbesondere die der Schwächsten, in den Mittelpunkt jedes Diskurses und jeder Politik zu stellen.

In den zurückliegenden elf Jahren hat Felipe VI. das demokratische Zusammenleben als Grundpfeiler verteidigt, die Notwendigkeit der Werteerziehung und des Dialogs betont, um die Demokratie angesichts der Polarisierung zu stärken, und an die Rolle der Krone beim Übergang und beim Aufbau der Demokratie erinnert. «Diejenigen, die diesen Prozess gesteuert haben, haben dafür gesorgt, dass das spanische Volk in seiner Gesamtheit der wahre Protagonist seiner Zukunft ist und seine souveräne Macht voll und ganz wahrnimmt. Trotz ihrer Differenzen und Zweifel haben sie es geschafft, ihre Meinungsverschiedenheiten zu überwinden und die Ungewissheit in einen soliden Ausgangspunkt zu verwandeln, ohne die Gewissheit zu haben, das zu erreichen, was sie anstrebten», sagte er in seiner zehnminütigen Rede. Ein Prozess, der in diesem Jahr ein halbes Jahrhundert zurückliegt und aus dem die Verfassung von 1978 hervorging.

Der Weg zur Demokratie

In seiner Botschaft verwies Felipe VI. auf ein weiteres Ereignis, das sich im vergangenen Juni zum 40. Mal jährte: die Unterzeichnung des Vertrags über den Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften, die im Salón de Columnas des Königspalastes stattfand, von dem aus er sich an diesem Heiligabend an das spanische Volk wandte. Ein «entscheidender, aufregender und mobilisierender» Schritt, so der König, der dem Land «Modernisierung und wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt» brachte und «unsere demokratischen Freiheiten» stärkte.

An die Generationen, die sich an diese Übergangszeit erinnern, und an diejenigen, die sie nicht erlebt haben, aber «in Demokratie und Freiheit geboren und aufgewachsen sind», richtete sich Felipe VI. in seiner Ansprache. Er sprach über die Probleme und die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, wie die steigenden Lebenshaltungskosten, der Wohnraummangel, die Unsicherheit der Arbeitsplätze und den Klimawandel. Zu diesen Herausforderungen kämen noch «Müdigkeit, Ernüchterung und Enttäuschung» hinzu, die durch die «Spannungen» in der öffentlichen Debatte verursacht würden. Der Monarch warnte erneut vor dem Übermaß an Lärm in der politischen Debatte.

Gemeinsam und in dieselbe Richtung

Der König räumte auch ein, dass es «keine einfachen Wege» gebe, und rief die Bürger auf, sich weiterhin gemeinsam den Herausforderungen zu stellen, «in die gleiche Richtung zu gehen» und nicht «auf Kosten des anderen vorankommen» zu wollen.

Er betonte, Spanien sei voller Initiative und Sensibilität, und hob die «Arbeitsfähigkeit», den «Sinn für Gerechtigkeit und Gleichheit» und das Engagement für Talente hervor. Bevor er sich in allen Ko-Amtssprachen verabschiedete, warnte er, dass Angst «nur Barrieren aufbaut und Lärm erzeugt» und dass es diese Barrieren und dieser Lärm seien, die, «uns daran hindern, die Realität in ihrer ganzen Breite zu verstehen».