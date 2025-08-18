Spanien akzeptiert die Hilfe mehrerer europäischer Länder bei der Bekämpfung der 19 aktiven Waldbrände, die das Land verwüsten

Europa Press Madrid Montag, 18. August 2025 Teilen

Die spanische Regierung hat das Angebot Deutschlands, der Slowakei und der Niederlande angenommen, bei der Bekämpfung der Waldbrände, die in mehreren Gebieten Spaniens wüten, zu helfen. Derzeit gibt es 19 aktive Waldbrände in der Einsatzlage 2.

Das Europäische Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz (ECPM) ist immer noch aktiv und verwaltet Angebote aus verschiedenen Ländern durch Koordinationssitzungen mit dem Zentrum für die Koordinierung der Notfallmaßnahmen, um diese Einsätze und mögliche zukünftige Unterstützung zu organisieren, bestätigten Quellen aus dem Innenministerium am Sonntag gegenüber Europa Press.

Im Anschluss an die Sitzung des staatlichen Koordinierungs- und Verwaltungsausschusses für den staatlichen Notfallplan (CECOD) zur Bewältigung der durch die Brände in mehreren spanischen Gebieten verursachten Situation wurde daher das Angebot eines deutschen Teams von Waldbrandbekämpfern auf Fahrzeugen (GFFF-V) angenommen, das aus 50 bis 60 Personen und mehr als 20 Fahrzeugen unterschiedlicher Kapazität besteht.

Der Einsatz dieses deutschen Teams wird von der Generaldirektion für Katastrophenschutz und Notfälle des Innenministeriums geleitet, die einen nationalen Koordinator entsenden wird, der mit den Behörden der Regionalregierung von Extremadura in Verbindung steht und sich mit ihnen abstimmt. Das Einsatzgebiet muss noch festgelegt werden, und es müssen noch vorherige Koordinierungssitzungen mit dem Team stattfinden, um den Bedarf zu ermitteln.

Darüber hinaus hat die Slowakei einen BlackHawk-Hubschrauber mit einer Kapazität von 3.400 Litern Wasser zur Verfügung gestellt, der auf dem Stützpunkt der Forstbrigade von Pinofranqueado (Cáceres) stationiert werden soll. Auch die Niederlande haben zwei Chinook-Hubschrauber mit einer Kapazität von bis zu 7.000 Litern Wasser angeboten, die auf dem Luftwaffenstützpunkt León stationiert werden sollen.

Die Flugzeuge aus den Niederlanden werden sich zu denen gesellen, die bereits aus Italien und Frankreich in Spanien eingetroffen sind, um bei der Bekämpfung der Brände zu helfen. Bereits am Donnerstag hatte Innenminister Fernando Grande-Marlaska die Ankunft von zwei Canadair-Tankflugzeugen aus Frankreich in Galicien angekündigt. Unterdessen landete die italienische Delegation am Samstag auf dem Luftwaffenstützpunkt Matacán (Salamanca).

Die beiden französischen Canadair-Tankflugzeuge, die am vergangenen Donnerstag und Freitag von der Basis in Santiago de Compostela aus operierten, haben ihre Einsätze beendet und sind in ihr Heimatland zurückgekehrt. Die beiden italienischen Flugzeuge sind ihrerseits bereits in verschiedenen Teilen Leóns im Einsatz zur Brandbekämpfung.

In der Provinz León

Das Innenministerium hat jedoch erklärt, dass es das Angebot eines französischen Teams von Waldbrandbekämpfern mit Fahrzeugen (GFFF-V) in Erwägung zieht, während es genauere Informationen über die einzusetzenden Ressourcen abwartet, um die notwendigen Vorkehrungen für die Zuteilung der Einsätze zu treffen. Es soll in der Provinz León eingesetzt werden, um Brände in dieser Provinz oder in Ourense zu bekämpfen.

Das Ministerium für den ökologischen Übergang und die demografische Herausforderung (MITECO) und das Verteidigungsministerium werden über die militärische Notfalleinheit (UME) Missionen zuweisen und die französischen und slowakischen Besatzungen in ihre Teams integrieren.

Denselben Quellen zufolge sind alle forstwirtschaftlichen Brigaden der MITECO sowie ihre Luftstreitkräfte an verschiedenen Stellen in den am stärksten von den Bränden betroffenen Gebieten im Einsatz. Die UME hat alle ihre Truppen aktiviert und Einheiten der drei Armeen haben sich bereits an verschiedenen Stellen an den Löscharbeiten beteiligt.

Obwohl die staatliche spanische Wetterbehörde (Aemet) bestätigt hat, dass sich die Wetterlage ab heute verbessern wird, sind die Wetterbedingungen für die erforderlichen Löscharbeiten weiterhin ungünstig.