Anzeige gegen einen Mann aus León wegen der Haltung eines Rehs, das nicht von seiner Seite weicht

Lucía Gutiérrez León Freitag, 26. Dezember 2025

Die Geschichte von Pepa und Javi klingt wie ein Märchen, ein Disney-Film oder zumindest wie eine Geschichte, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Für Javier, einen Einwohner von La Vecilla de Curueño in León, ist sie jedoch zu einer Geschichte voller Traurigkeit und Hilflosigkeit geworden, nachdem er angezeigt wurde, weil er Pepa, ein junges Reh, das spontan in sein Leben getreten ist und nun als „Teil der Familie« gilt, bei sich aufgenommen hat.

Javier hat sein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht, wo er laut Leonoticias seit mehr als 35 Jahren die bekannte Bar El Cruce betreibt, einen beliebten Treffpunkt für die Einheimischen. Bekannt für seine Freundlichkeit und sein ständiges Lächeln, hat er immer eine enge Beziehung zur Natur und zu Tieren gepflegt.

Pepa mit Javier Alonso Lucía Gutiérrez

„Ich habe mich schon seit meiner Kindheit für Tiere begeistert«, erklärt er. Neben seiner Arbeit in der Bar kümmert er sich als Hobby um mehrere Schafe und widmet ihnen einen Großteil seiner Freizeit. Im Laufe der Jahre hat sich sein Engagement für das Landleben verstärkt, obwohl er nie gedacht hätte, dass er einmal eine so tiefe Verbindung wie diejenige eingehen würde, die ihn heute mit Pepa verbindet.

Nach Angaben von Leonoticias begann alles im November 2024. Jeden Tag ging Javier zu einem nahe gelegenen Bauernhof, um seine vier Schafe zu füttern, als er an einem der ersten Wintertage etwas Ungewöhnliches bemerkte: ein Tier ohne weiße Wolle, sondern mit braunem Fell und einer dünnen Schnauze. Dieses „andere Schaf« war in Wirklichkeit ein junges Reh, das sich aus freien Stücken entschlossen hatte, den Hof zu betreten.

Pepa kam allein an, ohne gerufen oder zurückgehalten zu werden. Sie kam und ging ganz natürlich mit den Schafen und gewöhnte sich nach und nach an die Umgebung. „Monatelang ging sie ein und aus, als wäre sie eine von ihnen«, erinnert sich Javier. Ihre Bindung wuchs ganz natürlich: Die Nachbarn, ihre Kinder und das ganze Dorf gewöhnten sich daran, sie zusammen zu sehen. Diejenigen, die sie beobachteten, sprachen von einer besonderen Verbindung, die schwer zu erklären war.

Eine Beschwerde, die alles veränderte

Im März 2025 nahm die Situation jedoch eine unerwartete Wendung, als die Guardia Civil nach der Entdeckung des Rehs zu Javiers Haus kam und ihn gemäß Gesetz 42/2007 anzeigte, das den Besitz von Wildtieren als Haustiere ohne behördliche Genehmigung verbietet.

Javier war gezwungen, Pepa den Zugang zur Farm zu verwehren. Die Trennung fiel ihm jedoch nicht leicht. Das Reh, das aus dem Ort vertrieben worden war, an dem es gelernt hatte zu leben, beschloss, draußen zu bleiben und zu warten. „Jeden Tag sehe ich sie an der Tür stehen und darauf warten, dass ich herauskomme«, sagt Javier traurig. Er musste sogar anfangen, mit dem Auto zur nur wenige Meter entfernten Bar zu fahren, um zu vermeiden, dass das Tier ihm folgt. „Sie folgt mir überallhin, und ich habe Angst, dass ihr etwas zustoßen könnte«, gesteht er.

Die Beschwerde ging offiziell im September 2025 ein. Seitdem weiß Javier, dass Umweltbeamte jederzeit kommen könnten, um das Tier zu entfernen. „Das ist ein Gedanke, an den ich gar nicht denken möchte«, gibt er zu. Er sagt, dass er Pepa nie daran gehindert habe, zu gehen: „Ich habe sie nicht festgehalten, sie ist frei, aber sie will nicht gehen.«

Es war Pepa, die Javier ausgewählt hat.

Heute gehört das Bild von Pepa, die geduldig vor der Tür der Bar wartet, während Javier sich um die Kunden kümmert, zum Alltag im Dorf. Sie beobachtet jede seiner Bewegungen aufmerksam, als könne sie nicht verstehen, warum er nicht mehr an ihrer Seite sein kann.

Javier versteht, dass Pepa ein wildes Tier ist und dass das Gesetz eindeutig ist, aber er fürchtet um ihre Sicherheit. «Ich möchte nicht an den Tag denken, an dem man sie mir wegnimmt, aber ich möchte auch nicht, dass ein Auto ihr Leben beendet oder ihr etwas Schlimmeres zustößt», sagt er.

Nicht Javier hat Pepa ausgewählt, sondern Pepa hat Javier ausgewählt. Eine komplexe und schmerzhafte Situation, in der das Gesetz auf eine Realität trifft, die für diejenigen, die sie kennen, offensichtlich ist.