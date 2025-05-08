Bauen wie mit Lego-Steinen

Das Gebäude, das bald ein Hotel im Zentrum von Zaragoza sein wird.

JOSÉ A. GONZÁLEZ Zaragoza Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Das Konstruktionsbüro Metro7 errichtet ein fünfstöckiges, 332 Quadratmeter großes Gebäude, als handele es sich um einen Lego-Bausatz. Nur verwendet das Unternehmen keine Plastikklötzchen, sondern vorgefertigte Betonstrukturen mit Fenstern und Räumen.

Ein Bauwerk voller Widersprüche, denn technisch gesehen entsteht es nicht in Zaragoza, sondern wurde vor einigen Monaten etwa 20 Kilometer von seinem endgültigen Standort entfernt errichtet.

In den letzten Wochen sind die Blöcke des neuen Gebäudes, in dem ein Hotel mit vier Suiten und ein Büro des Architekturbüros untergebracht werden sollen, mit Lastwagen in der Calle Mayor von Zaragoza eingetroffen. In einer Woche ist dieses Gebäude aus dem Nichts entstanden.

Kein Betonmischer, keine Ziegel, kein Zement auf der Baustelle. Nur ein Kran, der Block für Block das fünfstöckige Gebäude mit seinen Fenstern, Fassaden, Dächern und sogar den Paneelen für den vertikalen Garten im Freien zusammensetzt.

Die Projektträger weisen jedoch darauf hin, dass der Bauprozess selbst «etwas länger» gedauert hat. Die Arbeiten begannen viel früher und endeten nicht mit dem Montieren des letzten Moduls. Zuvor musste das Unternehmen die Teile vorbereiten, Belastungstests durchführen und die vorgefertigten Elemente zur Baustelle transportieren. Ziel war es in diesem Fall, jeden Tag ein neues Stockwerk zu errichten.

Insgesamt, einschließlich Vorbereitung und Montage, dauerte der gesamte Prozess «zwischen drei und vier Monaten», erklären sie. Etwas kürzer als bei herkömmlicher Bauweise, denn wäre das Gebäude wie die anderen in der Nachbarschaft errichtet worden, hätten die Arbeiten etwa zehn Monate gedauert, mit den entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Modulares Bauen

Die modulare Bauweise mit vorgefertigten oder industriell gefertigten Häusern ist nichts Neues: Es ist ein Trend, der in vielen Teilen der Welt und auch in Spanien immer mehr an Fahrt gewinnt.

Steigende Material- und Lohnkosten haben zu einer Verlagerung der Bauprozesse hin zu effizienteren und vor allem nachhaltigen Lösungen geführt.

Dieses innovative System passt sich den wechselnden Anforderungen des Marktes an und kann so konfiguriert und angepasst werden, dass einzigartige Räume entstehen. Darüber hinaus zeichnet es sich durch eine hohe Energieeffizienz aus und sorgt für ein angenehmes Umfeld. Die Architekturbüros sind davon überzeugt, dass dies «die Zukunft der Branche» ist.