Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Auf einer Terrasse einer Bar in Benidorm wird ein Bier serviert. Valeria Merino
Kneipenkultur

Die Art, wie man in Spanien ein Bier bestellt, die das Kneipenpersonal nicht mehr hören will

Der spanische Influencer Jesús Soriano hat eine Debatte in den sozialen Medien ausgelöst, mit Hunderttausenden von Posts und Kommentaren nach einem Beitrag über Kunden in Kneipen

José Luis Fernández

Alicante

Montag, 11. August 2025

Bars in einem Land wie Spanien sind wahre Tempel der Klischees und der Witzkultur, aber viele Kellner scheinen es leid zu sein, immer dieselben Sprüche zu hören. Schließlich wechseln die Kunden im Laufe des Tages, aber die Mitarbeiter bleiben. Einer dieser abgedroschenen Witze, die das Personal am meisten ermüdet, lautet: «Gib mir noch ein Bier, dieses Glas hat ein Loch.»

Der Satz wurde von dem valencianischen Influencer Jesús Soriano (@soycomarero) geteilt. Viele Fachleute aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe reagierten auf seinen Beitrag und bestätigten, dass der Spruch sie seit Jahren zur Verzweiflung bringt.

Es gibt jedoch einige, die ihn nicht so ernst nehmen. «Ich habe den Kunden, der mir diesen Spruch gedroschen hat, buchstäblich beim Wort genommen und ihm ein volles Glas gebracht, aber mit Klebeband darunter... er hat aufgehört zu lachen», sagt ein Kellner. Ein anderer sagte, dass der Spruch die spanischen Grenzen überschritten hat: «Ich bin Kellner in Deutschland und kann bestätigen, dass der Spruch weltweit verbreitet ist.»

Viele sind sich einig, dass es sich um eine «Phrase aus dem Cuñao-Handbuch» (Sammlung für Sprücheklopfer) handelt, das auch andere Barklassiker enthält, wie z. B. «ponme una bicicleta» («gib mir ein Fahrrad»), wenn man zwei Gläser Rueda-Wein bestellt - das spanische 'rueda' heißt wörtlich übersetzt 'Reifen'.

Ein anderer Kellner antwortete auf das Posting, er frage sich, wie viel Geld er inzwischen hätte verdienen können, wenn er für jedes Mal, wenn der Spruch verwendet wurde, einen Euro bekommen hätte. Andere sind der Meinung, dass das Anhören und Mitmachen bei solchen Scherzen zur Geduld gehört, die Menschen im Gastgewerbe aufbringen müssen, um mit absurden Beschwerden der Kunden über Fehler im Glas, die Schaumkrone auf dem Bier usw. umgehen zu können.

Sorianos Beitrag auf seinem X-Profil (ehemals Twitter) hat in nur wenigen Tagen fast 170.000 Aufrufe generiert, obwohl der Influencer seine eigene Meinung zu diesem Thema nicht teilt.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dicke Luft im Flieger: Das Pups-Problem
  2. 2 Bargeld war gestern: Wie digital ist Spanien?
  3. 3 Neue blaue Zone legt einen Tarif von 52 Euro pro Jahr für Anwohner fest
  4. 4 Spaniens Jugend rückt nach rechts
  5. 5 Nächste Eskalationsstufe beim FC Barcelona: Ter Stegen nicht mehr Kapitän
  6. 6 Unternehmen in Málaga melden derzeit mehr als 1.530 vakante Stellen im IT-Bereich
  7. 7 Die Dynastie der Herzöge von Alba zeigt in Málaga die Kunst, die ihre Paläste schmückt
  8. 8 Teufelskreis des Hasses
  9. 9 Rodolfo Sancho pocht auf sein «Recht und die Pflicht, weiterzumachen»
  10. 10 Salistre, Melody und Seguridad Social treten bei der Feria von Almuñécar auf

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Die Art, wie man in Spanien ein Bier bestellt, die das Kneipenpersonal nicht mehr hören will

Die Art, wie man in Spanien ein Bier bestellt, die das Kneipenpersonal nicht mehr hören will