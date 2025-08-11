Die Art, wie man in Spanien ein Bier bestellt, die das Kneipenpersonal nicht mehr hören will

José Luis Fernández Alicante Montag, 11. August 2025 Teilen

Bars in einem Land wie Spanien sind wahre Tempel der Klischees und der Witzkultur, aber viele Kellner scheinen es leid zu sein, immer dieselben Sprüche zu hören. Schließlich wechseln die Kunden im Laufe des Tages, aber die Mitarbeiter bleiben. Einer dieser abgedroschenen Witze, die das Personal am meisten ermüdet, lautet: «Gib mir noch ein Bier, dieses Glas hat ein Loch.»

Der Satz wurde von dem valencianischen Influencer Jesús Soriano (@soycomarero) geteilt. Viele Fachleute aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe reagierten auf seinen Beitrag und bestätigten, dass der Spruch sie seit Jahren zur Verzweiflung bringt.

Es gibt jedoch einige, die ihn nicht so ernst nehmen. «Ich habe den Kunden, der mir diesen Spruch gedroschen hat, buchstäblich beim Wort genommen und ihm ein volles Glas gebracht, aber mit Klebeband darunter... er hat aufgehört zu lachen», sagt ein Kellner. Ein anderer sagte, dass der Spruch die spanischen Grenzen überschritten hat: «Ich bin Kellner in Deutschland und kann bestätigen, dass der Spruch weltweit verbreitet ist.»

Cliente: Ponme otra cerveza que este vaso tiene un agujero. pic.twitter.com/UG4thUp27I — Soy Camarero (@soycamarero) September 19, 2023

Viele sind sich einig, dass es sich um eine «Phrase aus dem Cuñao-Handbuch» (Sammlung für Sprücheklopfer) handelt, das auch andere Barklassiker enthält, wie z. B. «ponme una bicicleta» («gib mir ein Fahrrad»), wenn man zwei Gläser Rueda-Wein bestellt - das spanische 'rueda' heißt wörtlich übersetzt 'Reifen'.

Ein anderer Kellner antwortete auf das Posting, er frage sich, wie viel Geld er inzwischen hätte verdienen können, wenn er für jedes Mal, wenn der Spruch verwendet wurde, einen Euro bekommen hätte. Andere sind der Meinung, dass das Anhören und Mitmachen bei solchen Scherzen zur Geduld gehört, die Menschen im Gastgewerbe aufbringen müssen, um mit absurden Beschwerden der Kunden über Fehler im Glas, die Schaumkrone auf dem Bier usw. umgehen zu können.

Sorianos Beitrag auf seinem X-Profil (ehemals Twitter) hat in nur wenigen Tagen fast 170.000 Aufrufe generiert, obwohl der Influencer seine eigene Meinung zu diesem Thema nicht teilt.