Die 'demokratisierte' Königsloge von Madrid

JOSÉ ANTONIO GUERRERO Madrid Freitag, 26. September 2025

Die Loge der Königsfamilie im Teatro Real in Madrid kann von Personen aus der Zivilgesellschaft (gesellschaftliche Gruppen und Organisationen des dritten Sektors) genutzt werden, wenn die Könige nicht anwesend sind. Dies haben Felipe und Letizia beschlossen und damit einen Meilenstein in der 175-jährigen Geschichte dieses privilegierten Bereichs im Teatro Real gesetzt (es wurde am 19. November 1850 von Isabel II. eingeweiht). Bisher war die Nutzung des 'königlichen Balkons' auf die Königsfamilie (und während der Diktatur auf Franco) und deren Begleiter bei offiziellen Anlässen beschränkt.

Ab sofort stehen die 16 Plätze auch Personen zur Verfügung, die nicht zu den höheren Kreisen des Staates gehören. Die ersten Gäste werden am Sonntag, den 21. Oktober, anlässlich des Weltfriedenstages die Oper 'Otello' sehen. Solidarische Organisationen wie Unicef, Cáritas oder das Rote Kreuz werden die Besucher für die zwölf geplanten Aufführungen der Verdi-Oper auswählen. Anschließend wird dasselbe mit Einrichtungen geschehen, die mit anderen Gedenktagen in Verbindung stehen, wie dem Weltbrustkrebstag (19. Oktober), dem Weltbehindertentag (3. Dezember), dem Weltbildungstag (24. Januar) oder dem Welttag der seltenen Krankheiten (28. Februar).

Joaquín Turina, Enkel des berühmten Komponisten gleichen Namens und Historiker des Teatro Real, bestätigt, dass dies das erste Mal ist, dass die königlichen Plätze auf diese Weise «demokratisiert» werden.

Turina erinnert daran, dass die Könige im Laufe der Geschichte nur dann in der Königsloge Platz nahmen, wenn sie das Theater in ihrer Funktion als Staatsoberhäupter besuchten; wenn sie als Theaterliebhaber kamen, «nutzten sie die sogenannte Tagesloge, die sie selbst bezahlten». Bei diesen Gelegenheiten blieb die Königsloge leer, was nun korrigiert werden soll.

Neben den Königen und Königinnen Spaniens haben auch andere Staatsoberhäupter auf offiziellen Reisen hier Halt gemacht, insbesondere zwischen 1850 und 1925, als laut dem Experten alle Staatsbesuche eine obligatorische Galaveranstaltung im Teatro Real beinhalteten. Heute besuchen sie in der Regel nur noch die Premieren jeder Spielzeit.

Die heutige Königsloge ist nicht die ursprüngliche. «Die Loge, mit der das Theater 1850 eröffnet wurde, erstreckte sich nur über eine Etage, heute sind es zwei, um ihr doppelte Höhe zu verleihen», erklärt der Historiker. Die Renovierung wurde 1905 durchgeführt, und zur Einweihung waren König Alfonso XIII. und der damalige Präsident der Französischen Republik, Émile Loubet, anwesend. Turina erzählt eine Anekdote zu dieser Vorstellung. «Die Einweihung erfolgte mit der Oper 'Der Barbier von Sevilla' unter der Leitung von Tomás Bretón. Da es sich um eine Galavorstellung handelte und das Protokoll es verbot, den Gästen zu applaudieren, klatschte niemand.» Der Historiker erklärt, dass die spanische Königsloge «ganz normal» sei, nicht prunkvoll und ohne die Schnörkel wie andere europäische Theater, wo diese Räume, wie beispielsweise in der Wiener Oper, seit Jahren für alle Arten von Publikum geöffnet sind.