Die Silex-Route der Neandertaler

JULIO ARRIETA Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Von allen Zweigen des evolutionären Stammbaums des Menschen fasziniert die Spezies der Neandertaler am meisten, sicherlich weil sie mehrere tausend Jahre lang denselben Raum und dieselbe Zeit wie wir bewohnten. Seit ihrer Entdeckung und ersten Beschreibung Mitte des 19. Jahrhunderts, noch bevor Darwin 'Die Entstehung der Arten' veröffentlichte, hat die Wissenschaft das Bild der Neandertaler immer weiter verfeinert, sodass es heute nichts mehr mit dem Bild der brutalen Höhlenmenschen zu tun hat, das man ursprünglich von ihnen hatte. Ein Forscherteam unter der Leitung von José Manuel Maíllo Fernández, Professor für Urgeschichte und Archäologie an der UNED, hat nun herausgefunden, dass diejenigen, die vor 45.000 bis 70.000 Jahren die Höhle El Castillo in Kantabrien bewohnten, Materialien über Entfernungen von bis zu 427 Kilometern austauschten, um Silex (Feuerstein) zu beschaffen, einen wichtigen Rohstoff für die Werkzeugherstellung. Diese Entdeckung, die im Journal of Human Evolution veröffentlicht wurde, zeigt, dass ihre Mobilität und ihr soziales Territorium viel größer und komplexer waren als bisher angenommen.

El Castillo ist eine der wichtigsten Fundstätten für die Erforschung der Altsteinzeit in Europa. An diesem Ort hinterließen Neandertaler zahlreiche Spuren ihres Alltags als Jäger und Sammler, darunter Steinwerkzeuge und Tierreste. Maíllo und seine Mitarbeiter analysierten die aus Feuerstein gefertigten Werkzeuge und stellten fest, dass die Herkunft dieses Rohstoffs sehr vielfältig war und in einigen Fällen aus sehr weit entfernten Orten stammte. Obwohl der größte Teil aus Orten wie Monte Picota stammte, nur 23 Kilometer von El Castillo entfernt, «war das Einzugsgebiet größer als erwartet», heißt es in dem Artikel. «Über ihr Wohngebiet hinaus», so der Text weiter, «könnten sie ein noch größeres 'soziales Territorium' gehabt haben, das sich über mehr als 600 Kilometer Länge vom Becken von Oviedo (Piedramuelle) bis zum Fluss Adour (Tercis), einschließlich des oberen Einzugsgebiets des Ebro (Treviño), erstreckte».

Am auffälligsten war die Identifizierung des wertvollen Gesteins aus Tercis, einer großen paläolithischen 'Freiluftwerkstatt', die sich der Bearbeitung dieses Gesteins widmete und sich im französischen Departement Landes, 427 Kilometer von El Castillo entfernt, befand. «Die Entdeckung von so weit entfernten Rohstoffquellen war eine Überraschung für die Forschung, da wir mit einer maximalen Entfernung von hundert Kilometern gerechnet hatten», erklärt Maíllo. «Wir hätten nicht gedacht, dass wir Feuerstein aus einer Entfernung von mehr als 150 Kilometern finden würden, und doch haben wir ihn sowohl in Asturien und Treviño als auch in Tercis gefunden, das mehr als 420 Kilometer entfernt ist, der entfernteste uns bekannte Handelsort für Neandertaler in ganz Eurasien.» Dies zeigt, dass sie entgegen der bisherigen Annahme Fernhandelsnetze unterhielten.