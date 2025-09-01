Drohende Räumungsklage gegen Caballé-Stiftung vorerst abgewendet

ISABEL URRUTIA BARCELONA. Montag, 1. September 2025 Teilen

Die katalanische Sopranistin Montserrat Caballé (1933–2018) war die Nummer eins in der Welt der Oper. Nun macht ihr Name Schlagzeilen, da sowohl ihr Bruder Carlos Caballé Folch als auch die nach der Sängerin benannte private Stiftung von einer Zwangsräumung betroffen sind. Das Gericht erster Instanz Nr. 36 von Barcelona hat für den 3. Oktober 2025 die Vollstreckung einer Zwangsräumung wegen einer Mietschuld von über 41.200 Euro angesetzt. Nun hat die Richterin Montserrat Hernando Vallejo jedoch am vergangenen Freitag die Aussetzung des Verfahrens für maximal vier Monate verfügt, um den Behörden angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Notlage Zeit zu geben, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Trotz des Erfolgs von Montserrat Caballé, deren Honorare ihrem Ruhm und Einfluss entsprachen, befindet sich ihr engster Verwandter, der mehr als sechs Jahrzehnte lang als ihr Manager und Vertrauter fungierte, laut einem Bericht der Sozialdienste, den der auf Antrag von Carlos Caballés Tochter bestellte Anwalt David Martínez vorgelegt hat, in «wirtschaftlicher Not und ist von Wohnungsverlust bedroht». Der 89-jährige, ältere Bruder der 2018 verstorbenen Sopranistin lebt im gleichen Gebäude, in dem auch die Stiftung ihren Sitz hat, in der Calle Muntaner, mitten im Stadtteil Eixample in Barcelona. Er zahlt eine Monatsmiete von 1.200 Euro, bei einer Rente von weniger als 1.000 Euro im Monat.

Die Räumlichkeiten der Stiftung befinden sich im Erdgeschoss und kosten monatlich etwa 1.700 Euro Miete. Die Mietverträge wurden mit der Gesellschaft Puntí S.L. abgeschlossen, die mit mehr als zehn städtischen Immobilien als 'große Immobilieneigentümerin' gilt. Beide Mietparteien erklärten sich bereit, die Mieten per Lastschrift zu begleichen, was jedoch seit August 2023 nicht mehr regelmäßig funktionierte.

Im konkreten Fall von Carlos Caballé hat der Anwalt sich auf den Schutz gefährdeter Personengruppen berufen, der in den katalanischen Wohnungsvorschriften anerkannt ist, sowie auf das Königliche Gesetzesdekret 11/2020, das die Aussetzung von Zwangsräumungen erlaubt, wenn es sich um einen 'großen Eigentümer' handelt und eine nachgewiesene Gefährdung des Mieters vorliegt.

Das Fehlen familiärer Unterstützung, sein fortgeschrittenes Alter und das Fehlen einer alternativen Unterkunft waren ausschlaggebende Argumente für den Antrag auf eine einstweilige Aussetzung der Zwangsräumung des Bruders der Sängerin. Was die private Stiftung Montserrat Caballé betrifft, die sich unter anderem der Förderung von Künstlern widmet, so ist mittlerweile klar, dass sie nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um sich über Wasser zu halten.

Machbarkeit des Projekts

Die in Barcelona gegründete Einrichtung ist eine juristische Person, die sich bislang durch private Sponsoren, Einnahmen aus Wohltätigkeitsgalas und die Überlassung von Bildrechten finanziert hat. Nach dem Tod der Sängerin übernahm ihre Nichte Montserrat Caballé Claus den Vorsitz. Sie hat Projekte wie die Gründung eines Museums zu Ehren der Künstlerin vorangetrieben und den internationalen Gesangswettbewerb, der den Namen der Diva trägt, weitergeführt.

Die nach wie vor im Raum stehende Zwangsräumung stellt die Erhaltung eines universellen künstlerischen Erbes und die wirtschaftliche Verwaltung durch Erben, die nicht mehr über die Solvenz von einst verfügen, in Frage. Laut der Klage von Puntí soll Carlos Caballé insgesamt 22.500 Euro für fast ununterbrochene Zahlungsausfälle seit Sommer 2023 bis heute schulden, während sich die Schulden der Stiftung auf 18.700 Euro belaufen sollen.