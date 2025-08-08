Ein junger Landwirt erweckt ein verlassenes Dorf in Spanien wieder zum Leben

Ana G. Barriada León Freitag, 8. August 2025 Teilen

Der 25-jährige Daniel González Noriega arbeitet seit 2018 mit seinem Vater in einem familieneigenen Viehzuchtbetrieb im Dorf Camposolillo in der Provinz León im Nordwesten Spaniens. Nun hat er sich der ehrgeizigen und spannenden Herausforderung gestellt, das verlassene Dorf wiederzubeleben.

González Noriega beschloss im Sommer 2025, sich in Camposolillo anzumelden, und ist damit der einzige Einwohner des Dorfes, das am Ufer des Porma-Stausees liegt. Der Bau des Stausees im Jahr 1968 war der Grund dafür, dass die Einwohner das Dorf verlassen hatten.

González Noriega wurde 1999 in Reyero, wenige Kilometer von Camposolillo entfernt, geboren. Nach Abschluss seines Studiums gründete er 2018 zusammen mit seinem Vater den Viehzuchtbetrieb VizCatalina und hat seither «eine ziemlich kuriose Kuhherde» aufgebaut.

«Ich möchte hier mein Haus bauen, mein Zuhause schaffen und deshalb habe ich mich angemeldet», erklärt Daniel der Zeitung Leonoticias. Obwohl der Prozess nicht einfach war, glaubt er, dass dies der erste Schritt ist, um eine Zukunft im Dorf aufzubauen, wo er hofft, Weideland zu bekommen, um sein Vieh zu halten und Null-Kilometer-Produkte herzustellen, indem er Fleisch produziert und zum Verkauf anbietet.

«Ich möchte mich um meinen Viehbestand kümmern, einige Projekte im Bereich des ländlichen Tourismus durchführen und, wenn alles gut geht, in Zukunft Arbeitsplätze schaffen

Mit viel harter Arbeit bereitet Daniel die alten Anlagen in Valles del Esla vor, wo er seine Arbeit in der Viehzucht mit seinem Engagement für den ländlichen Raum und den Tourismus verbinden möchte. Im Moment ist sein Betrieb noch «bescheiden», aber er träumt davon, in Zukunft Arbeitsplätze schaffen zu können, indem er seine Arbeitsweise beibehält, mit einer «100 % nachhaltigen» Viehzucht. Da seine Kühe ausschließlich auf der Weide gehalten werden, erfüllt das Fleisch die Ansprüche von Qualität und Nähe.

Daniel wusste von Anfang an, dass dies nicht sein einziges Ziel war. Mit der festen Absicht, «weitere Schritte zu unternehmen und etwas Neues beizutragen», plant er bereits neue Projekte für die Anlagen, sobald alles ins Rollen kommt, vom Bau eines Restaurants oder einer Unterkunft bis hin zum Angebot eines ländlichen Tourismus-Erlebnisses, bei dem Besucher die wunderschöne Region neben dem Porma und die Geschichte der Dörfer kennenlernen können, die durch den Bau des Stausees entvölkert wurden, sowie die der Menschen, die gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen.

«Das Einzige, was ich möchte, ist, dass das Dorf nicht mehr so verlassen ist wie jetzt, dass es nicht mehr voller Unkraut ist. Ich möchte, dass die Bewohner, die Menschen, die Camposolillo noch immer als ihr Zuhause betrachten, einen schönen, gepflegten, gut instand gehaltenen und sauberen Ort haben. Wenn sie ihn sehen, werden sie spüren, dass sich die Mühe gelohnt hat und dass das Gebiet aufgewertet wird», erklärte der junge Mann.

Denn, so betont Daniel, Camposolillo ist kein leeres Dorf, denn es hat das Wichtigste: seine ehemaligen Einwohner, die wie er weiter dafür kämpfen, «den Namen Camposolillo zu verteidigen». Der junge Landwirt hofft auf die Unterstützung der örtlichen Rathäuser und der Regionalregierung von Castilla y León.

«Das Gebiet in León hat viel Potenzial, aber ohne Aktivitäten im Winter, wenn die Skisaison nicht gut läuft, ist es eine Wüste.

Daniel ist «sehr begeistert», «voranzukommen» und etwas zu tun, «das für alle gut ist und dass die Menschen, die durch Camposolillo kommen, sehen, dass es sich von einem verlassenen Dorf zu einem sauberen, interessanten und aktiven Dorf gewandelt hat». Das Gebiet ist die Mühe wert, glaubt der Unternehmer, der sagt, es habe «viel Potenzial».

Ihm zur Seite steht die Vereinigung Oriundos de Camposolillo, die sich aus ehemaligen Bewohnern des Dorfes zusammensetzt, die ihre Herkunft nicht vergessen und ihn immer unterstützt haben. «Es ist schön zu sehen, wie sie immer noch dieses Gefühl der Zugehörigkeit haben, wie sie immer noch jedes Jahr kommen, wie sie immer noch über das Dorf sprechen und es zurückhaben wollen. Vom ersten Tag an haben sie mich unterstützt, und ich bin ihnen unendlich dankbar», sagt Daniel, der stolz darauf ist, dass er sich entschlossen hat, in seiner Region Wurzeln zu schlagen, und der davon überzeugt ist, dass andere nach ihm seinem Beispiel folgen werden.