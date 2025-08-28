Erlass zur Umsiedlung minderjähriger Migranten zwischen Autonomen Regionen veröffentlicht

EFE MADRID. Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Am Mittwoch wurde das Dekret zur Verteilung minderjähriger Migranten auf die Autonomen Regionen im spanischen Amtsblatt (BOE) veröffentlicht und tritt damit am Donnerstag in Kraft. Es ermöglicht die Umsetzung der von den Kanarischen Inseln geforderten Solidaritätspflicht. Demnach sollen innerhalb eines Jahres etwa 3.000 Jugendliche aus den am stärksten belasteten Gebieten wie den Kanaren, Ceuta und Melilla in andere Regionen gebracht werden. Zu diesem Zweck wurde das Ausländergesetz gegen den Widerstand der PP reformiert. Zudem können ausländische Minderjährige, die ab September in überlastete Gebiete kommen, innerhalb von 15 Tagen in andere Gebiete weitergeleitet werden.

Verteilerschlüssel

Das Dekret legt die normale Aufnahmekapazität jeder Autonomen Region fest. Diese liegt in diesem Jahr bei 32,6 Minderjährigen pro 100.000 Einwohner und wird jährlich neu festgelegt. Nach der festgelegten Formel sind Andalusien mit 2.827 Plätzen, Katalonien mit 2.650 Plätzen und Madrid mit 2.325 Plätzen die Regionen mit der größten regulären Kapazität, gefolgt von der Region Valencia (1.767), Galicien (886), Castilla y León (783), den Kanarischen Inseln (737) und dem Baskenland (731). Es folgen Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), die Balearen (406), Extremadura (344), Asturien (331), Navarra (223), Kantabrien (194) und La Rioja (107) sowie Melilla und Ceuta mit 28 bzw. 27 Plätzen.

Weiterhin ist vorgesehen, dass Autonome Regionen, deren Belegung das Dreifache ihrer normalen Kapazität beträgt, wie beispielsweise die Kanarischen Inseln oder Ceuta, den von der Regierung ausgerufenen Migrationsnotstand beantragen, damit die Minderjährigen in anderen Regionen mit geringerer Auslastung untergebracht werden können. Die Verlegungen werden unter Berücksichtigung anderer Parameter wie Durchschnittseinkommen, Arbeitslosenquote, räumliche Gegebenheiten, bisherige Anstrengungen, Insellage oder Grenzlage vorgenommen.

Anhand der im Juli veröffentlichten Höchstwerte schätzte die Regierung, dass Andalusien (677 Jugendliche), Madrid (647) und die Region Valencia (571) die Regionen sind, die die meisten Minderjährigen aufnehmen müssen. Auf der Liste folgten Castilla-La Mancha (320), Galicien (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Kantabrien (156), Asturien (144), die Region Murcia (133), Navarra (188) und die Balearen (49).

Baskenland und Katalonien

Aufgrund ihrer bisherigen Aufnahmeleistungen müssten weder das Baskenland noch Katalonien junge Menschen aufnehmen. Katalonien hat jedoch angekündigt, mindestens 31 aufzunehmen. Dieser Mechanismus stößt auf politischen Widerstand: Zehn von der Volkspartei PP regierte Autonome Regionen sowie Castilla-La Mancha, das von der PSOE verwaltet wird, haben ihn vor dem Verfassungsgericht angefochten. Darüber hinaus haben Regionen wie Madrid, die Balearen und Kastilien und León Rechtsmittel gegen die beiden letzten von der Regierung verabschiedeten Dekrete eingelegt oder angekündigt. Einige, wie die Balearen oder die Region Valencia, werden die Aussetzung der Verteilung beantragen. Solange diese Regelung in Kraft ist, sind jedoch alle Regionen gesetzlich verpflichtet, diese Kinder und Jugendlichen aufzunehmen.