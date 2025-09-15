Geparktes Auto rutscht in Calpe eine Straße hinab und tötet ein 20 Tage altes Baby und lässt die Mutter schwer verletzt zurück

Alejandro Hernández Calpe Montag, 15. September 2025 Teilen

Calpe in der autonomen Region Valencia erlebt einen seiner tragischsten Tage, nachdem sich am gestrigen Sonntag ein Unfall ereignet hat, der die gesamte Gemeinde erschüttert hat. Ein Auto, das in der Nähe einer Wohnsiedlung geparkt war, rutschte eine abschüssige Straße hinunter und überfuhr eine Mutter, die mit ihrem Baby, einem erst 20 Tage alten Mädchen, in einem Kinderwagen unterwegs war.

Die Folgen waren verheerend. Das Baby ist gestorben, und die Mutter hat schwere Verletzungen erlitten. Sie musste sich einer Beinamputation unterziehen, ferner trug sie ein Blutgerinnsel im Gehirn davon. Sie befindet sich auf der Intensivstation des Krankenhauses von Dénia unter strenger Überwachung.

Das schreckliche Ereignis wurde vom Vater des Kindes und dem vierjährigen Sohn beobachtet, die nur wenige Meter entfernt waren, als der Vorfall geschah. Die unbeschreibliche Grausamkeit des Geschehens hat die Familie völlig am Boden zerstört.

Aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit des Unfallorts für die medizinischen Dienste musste die Stadtverwaltung von Calpe als Notfallmaßnahme ein privates Grundstück öffnen, um die Ein- und Ausfahrt des Krankenwagens, der die Opfer versorgte, zu erleichtern.

Dank des schnellen Eingreifens des medizinischen Personals konnte die Mutter noch am Unfallort stabilisiert werden, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Das Baby wurde auf die Intensivstation für Neugeborene im Hospital de la Fe in Valencia gebracht, wo es starb.

Die örtliche Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des schrecklichen Unfalls zu klären. Alles deutet darauf hin, dass sich die Handbremse des Autos gelöst hat, wodurch das Fahrzeug unkontrolliert bergab rutschte.