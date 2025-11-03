Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Tierquälerei

27 Jagdhunde sterben qualvoll auf Fähre nach Mallorca

Tragödie auf dem Mittelmeer. Nach der Überfahrt wird im Laderaum einer Fähre ein Horror-Fund gemacht: unzählige Hundeleichen im stickigen Transporter

DPA

Palma de Mallorca

Montag, 3. November 2025

Auf einer Fährüberfahrt von Barcelona nach Mallorca sind 27 Jagdhunde qualvoll verendet. Die Tiere wurden nach der Ankunft auf der spanischen Urlaubsinsel in einem geschlossenen Transporter im Laderaum des Schiffes tot aufgefunden, wie mallorquinische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Neun von insgesamt 36 Hunden seien halb bewusstlos, aber lebend geborgen worden, hieß es. Der Transporter habe nach ersten Erkenntnissen keine ausreichende Belüftung gehabt.

Die Tiere gehörten zu einer Gruppe mallorquinischer Jäger, die zur Waldschnepfen-Saison nach Litauen gereist waren, um dort mit ihren Hunden zu trainieren, wie die Regionalzeitungen «Diario de Mallorca» und «Última Hora» berichteten. Der Naturschutzdienst der Polizeieinheit Guardia Civil (Seprona) nahm eine Untersuchung auf, um die Verantwortlichen zu ermitteln. Eine Autopsie der Tiere soll zunächst die genaue Todesursache klären.

Jäger weisen jede Schuld von sich

Die Jäger weisen derweil jede Schuld von sich und sprechen von «grober Fahrlässigkeit» seitens der Transportfirma. Sie forderten eine lückenlose Aufklärung und Konsequenzen. Der mallorquinische Jagdverband schlug in dieselbe Kerbe und beteuerte, dass die Jäger «keinerlei Verantwortung für das Geschehene tragen». «Für jeden Jäger sind seine Hunde keine bloßen Arbeitstiere, sondern unzertrennliche Gefährten – das Ergebnis jahrelanger Hingabe, Ausbildung und täglicher Fürsorge», betonte Verbandspräsidentin Marta Lliteres. Man wolle eng mit den Ermittlern zusammenarbeiten.

Es wird vermutet, dass die Belüftung im Transporter nicht aktiviert war und es dadurch zu Sauerstoffmangel und großer Hitze kam. Seprona schließt aber andere Ursachen bislang nicht aus. Nach spanischem Tierschutzrecht dürfen Jagdhunde im Gegensatz zu anderen Haustieren unter bestimmten Bedingungen in geschlossenen Fahrzeugen transportiert werden.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Ferraris» im Mittelmeer: Die Schnellboote der Schmuggler
  2. 2 Die Enkel werden kürzer leben als ihre Großeltern
  3. 3 Wilde Pferde, beeindruckende Gipfel und Quellen auf der Ruta de la Montaña im Norden der Provinz Málaga
  4. 4 Regierungskrise in Spanien: Katalanische Separatisten für Bruch mit Pedro Sánchez
  5. 5 Real Madrid dank Mbappé-Toren gegen FC Valencia weiter unangefochten vorn
  6. 6 «Sommer Sonne Torrox»: Wolfgang Gerth hat seinem Urlaubsort ein Lied gewidmet
  7. 7 Sagrada Família in Barcelona löst Ulmer Münster als höchsten Kirchturm ab
  8. 8 Thriller mit schnellen Schnitten und ballerndem Soundtrack bei der deutschen Filmwoche in Málaga
  9. 9 Halloween verwandelt die Küstenstädte der Provinz Málaga wieder in einen thematischen Gruselpark
  10. 10 Wie ein von Jesús Gil enteignetes Grundstück zum neuen Justizkomplex von Marbella wird

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch 27 Jagdhunde sterben qualvoll auf Fähre nach Mallorca

27 Jagdhunde sterben qualvoll auf Fähre nach Mallorca