Wetterumschwung

Kaltlufttief erreicht Spanien: Temperaturen sinken im Süden um bis zu 10 Grad

Die neuesten Prognosen sagen einen abrupten Wetterwechsel ab dem Wochenende voraus: auch Gefahr von Regenschauern

María José Lora

Madrid

Freitag, 19. September 2025

Nach den letzten heißen Tagen mit Temperaturen von fast 40 Grad in verschiedenen Teilen der südspanischen Region Andalusien scheint nun ein deutlicher Wetterumschwung zu kommen. Die Vorhersagen sind eindeutig: Der Herbst wird die schwüle Hitze ab dem Wochenende verdrängen.

Nach Angaben der staatlichen meteorologischen Agentur (Aemet) wird diese Abkühlung ab Samstag in allen Provinzen spürbar sein, mit einem Rückgang der Höchsttemperaturen um 5 bis 10 Grad Celsius. Eine echte Atempause nach dem Höhepunkt dieser Hitzewelle, die am Donnerstag eine gelbe Hitzewarnung ausgelöst hatte.

Plötzlicher Wetterumschwung

Generell ist in der Region Andalusien in den nächsten Tagen mit einem abrupten Wetterumschwung zu rechnen, da eine Kaltluftfront die Temperaturen sinken lassen wird.

Trotz des Temperaturrückgangs wird es in Andalusien jedoch weiterhin warm bleiben, mit Mindestwerten von 20 Grad in der Nacht. Am Samstag und vor allem am Sonntag wird ein leichter Rückgang erwartet.

Heute (Freitag) liegen die Temperaturen bei 36-38 Grad, aber am Samstag beginnt der Abstieg auf niedrigere Werte, die am Sonntag stärker zu spüren sein werden. In Sevilla und Córdoba sinken die Temperaturen über das Wochenende von fast 40 auf 36 und 33 Grad, bis sie am Montag 30 Grad erreichen.

In einigen andalusischen Provinzen wie Almeria, Cádiz und Huelva wird es sogar bewölkt sein und die Höchsttemperaturen werden unter 30 Grad liegen. Auch in Granada und Jaén muss am Sonntag mit einigen Schauern gerechnet werden, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 26 Grad. In der Provinz Málaga und an der Costa del Sol werden am Wochenende Höchstwerte von maximal 30 Grad erreicht.

