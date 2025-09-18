Kleidung gegen den Menschenhandel

GLORIA SALGADO Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Kleidung spricht Bände, aber im Falle von Königin Letizia spricht sie auch für jene, die es nicht können. Seit die Königin 2021 die Kollektion von Ulises Mérida kennenlernte, die in der Werkstatt der Vereinigung Apramp von Frauen hergestellt wird, die Opfer von Menschenhandel und Prostitution sind, hat sie nicht nachgelassen, die Bedeutung der Bekleidungsindustrie als Wirtschaftsmotor und Motor der Befreiung in einer der von ihr mit größter Leidenschaft vertretenen Anliegen zu betonen.

Um auf die Leiden der Opfer von Menschenhandel aufmerksam zu machen, trug Letizia am vorigen Donnerstag während des II. Internationalen Kongresses über Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung eine Tweedweste im Chanel-Stil, die von den Frauen der Vereinigung zur Prävention, Wiedereingliederung und Betreuung Prostituierter entworfen wurde. Die Königin ist sich darüber bewusst, dass ihr Körper das beste Schaufenster ist, dank des sogenannten Letizia-Effekts, durch den sich alles, was sie trägt, auch gut verkauft.

Die Beziehung von Königin Letizia zu den Opfern des Menschenhandels begann, als die Königin auf der Mercedes-Benz Fashion Week Madrid die Kollektion von Mérida entdeckte, die in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von zwölf Frauen entstanden war, die den Menschenhandel überlebt hatten.

Gespendeter Stoff

Dort, in der engen Garderobe, gaben sie kurz vor der Modenschau den 70 Kleidungsstücken der Kollektion den letzten Schliff. Auf die unzähligen Komplimente für ihre Kreationen, die sie gemeinsam mit dem Modeschöpfer entworfen hatten, reagierten sie freundlich und mit einem Lächeln, das sich zu einem lauten Lachen steigerte.

Aus dieser Kollektion mit dem Namen 'Libre', die mit von El Corte Inglés, Mirto, Luppo Barcelona und Tamara Falcó gespendeten Stoffen realisiert wurde, wählte die Ehefrau von Felipe VI. bei der Sitzung des Kuratoriums der Stiftung zur Hilfe gegen Drogenabhängigkeit (FAD), deren Ehrenpräsidentin die Königin ist, ein elegantes graues Streifenkleid mit U-Boot-Ausschnitt und einer Schleife an der linken Schulter, das alle Blicke auf sich zog.

Ein Jahr später, im Juli 2022, entschied sich Letizia erneut für ein Kleidungsstück aus eben diesem Atelier. Es handelte sich um eine Bluse mit zartem Blumenmuster in Rosatönen, kombiniert mit einer weißen Hose, um den Fokus auf das Wesentliche zu lenken. Im Jahr 2024, anlässlich ihres Besuchs im Hauptsitz der Apramp, trug sie eine Jacke aus dem Atelier in der Madrider Calle Ballesta.

Indem sie diese aus gespendeten Stoffresten hergestellte Kleidung öffentlich trägt, gibt sie den Frauen, die sie mit ihrem Herzblut konfektioniert haben, eine Chance im Leben und zeigt, was eine Königin wirklich ausmacht.