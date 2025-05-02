Nationalpolizei verhaftet drei Personen in Barcelona bei einer Operation gegen den dschihadistischen Terrorismus

C. P. S. Barcelona Freitag, 2. Mai 2025 Teilen

Beamte der Nationalpolizei und der Mossos d'Esquadra haben drei Personen festgenommen, weil sie an Straftaten der Verherrlichung des Terrorismus und Drohungen beteiligt gewesen sein sollen. Die Festnahmen erfolgten in den frühen Morgenstunden des Montags in den Städten Castelldefels und Montcada i Reixac in Barcelona.

Die Operation war das Ergebnis einer gemeinsamen Untersuchung der Informationsbrigade der Provinz Barcelona, des Generalkommissariats für Information der Nationalpolizei und der zentralen Einheit für Terrorismusbekämpfung der Mossos d'Esquadra unter der Koordination des Untersuchungsgerichts Nr. 5 und der Staatsanwaltschaft des Nationalen Gerichtshofs.

Nach Angaben der Polizei haben sich die Verhafteten dem radikalsten Dschihadismus angeschlossen, der mit Organisationen wie DAESH in Verbindung steht. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten Material mit ausdrücklichen Hinweisen auf «einsame Wölfe» und die Verherrlichung des Märtyrertums.

Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Festgenommenen verschiedene Profile in sozialen Netzwerken nutzten, um dschihadistische Propaganda sowie Nachrichten zu verbreiten, in denen Anschläge von Terrororganisationen gerechtfertigt und verherrlicht wurden. Einer der Festgenommenen hat denselben Quellen zufolge über diese Plattformen konkrete Drohungen gegen mehrere Personen ausgesprochen, und zwar vor dem Hintergrund einer starken Radikalisierung.

Nach ihrer Vernehmung vor Gericht ordnete der Richter des Nationalen Gerichtshofs die Untersuchungshaft für die drei Festgenommenen an.