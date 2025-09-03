Pedro Sánchez kommt am 14. September nach Málaga

José Antonio Sau Málaga Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Málaga wird am Sonntag, den 14. September, zum Epizentrum der spanischen Politik, wenn der Regierungschef und Generalsekretär der PSOE, Pedro Sánchez, und die Erste Vizepräsidentin und Finanzministerin María Jesús Montero, die auch Vorsitzende der andalusischen Sozialisten ist, die sie mit ihren Aufgaben in der Zentralregierung verbindet, die Stadt besuchen werden. Beide werden die Protagonisten einer Kundgebung sein.

Sowohl Sánchez als auch Montero werden an einer Veranstaltung der PSOE Andalusiens teilnehmen, die im Sportpavillon der Universität von Málaga stattfinden wird, einem Ort, der von den Sozialisten im Laufe ihrer Geschichte häufig genutzt wurde und in Anbetracht der Tatsache, dass die nächsten Regionalwahlen im Juni 2026 stattfinden sollen, fast schon als Wahlkampfveranstaltung zu verstehen ist, auch wenn in verschiedenen politischen Kreisen ständig über einen möglichen Vorstoß spekuliert wird.

Sánchez und Montero besuchen die Hauptstadt der Costa del Sol inmitten der Verhandlungen über die katalanische Quote und die Debatte über den Schuldenerlass, den die autonomen Gemeinschaften der PP abgelehnt haben, um das letzte politische Jahr vor den Wahlen in Andalusien zu eröffnen, die vorgezogen werden könnten, je nachdem, ob das Gleiche bei den Parlamentswahlen geschieht oder nicht.