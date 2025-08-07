Rodolfo Sancho pocht auf sein «Recht und die Pflicht, weiterzumachen»

JOAQUINA DUEÑAS MADRID. Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Diese Woche jährt sich zum zweiten Mal einer der schwierigsten Momente im Leben des spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho: die Verhaftung seines Sohnes Daniel in Thailand wegen des Verdachts, den Arzt Edwin Arrieta ermordet und danach zerstückelt zu haben. Damit begann eine Tortur für die ganze Familie, die bis heute andauert, da der junge spanische Koch zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und darauf wartet, dass die thailändische Justiz nach dem Sommer über die Berufung des Urteils entscheidet. Inmitten dieser Situation ist Sancho anlässlich einer Filmpremiere wieder mit einem strahlenden Lächeln aufgetreten und hat das «Recht und die Pflicht, weiterzumachen» verteidigt.

Das Leben des Sohnes von Félix Ángel Sancho Gracia, ebenfalls Schauspieler, kam zum Stillstand, als er von der Verhaftung seines ältesten Sohnes erfuhr, der aus seiner Beziehung mit Silvia Bronchalo hervorgegangen war. Entschlossen, dessen Unschuld zu verteidigen, reiste er nach Thailand und beauftragte renommierte Strafverteidiger mit der Verteidigung seines Sohnes, darunter den medienwirksamen Anwalt Marcos García-Montes, die Kanzlei von Ramón Chippirrás sowie die Kriminologin Carmen Bafalgón aus Spanien, die die thailändischen Rechtsvertreter berieten.

Knapp zwei Jahre nach Beginn dieser Tragödie zeigte sich der Schauspieler bei der Präsentation von 'Los futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata' (Die Fußballhelden 2: Das Geheimnis des Piratenschatzes), einem Spielfilm, bei dem sein Bruder Rodrigo als Regieassistent mitgewirkt hat, deutlich entspannter. «Es war ein guter Moment. Wegen meines Bruders, wegen der Besetzung, natürlich wegen des gesamten Teams, um das Kino zu unterstützen, wegen der Produzenten, die Freunde sind... Aus vielen Gründen», erklärte Sancho gegenüber den Medien.

Er unterhielt sich gelassen mit anderen Gästen und begrüßte einige sehr herzlich, beispielsweise den ehemaligen Fußballspieler Guti. «Ich mag ihn sehr. Wir haben uns kennengelernt, als sie bei (der spanischen Serie) 'Al salir de clase' mitwirkten und ich anfing, Fußball zu spielen», erinnerte sich der Sportler. Zu den Problemen seines Sohnes äußerte er sich zurückhaltend: «Das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. In solche Dinge mische ich mich nicht ein», erklärte er. Sehr herzlich war auch die Begegnung mit Miguel Ángel Muñoz, einem der Hauptdarsteller des Films.

Zu seiner aktuellen Lebenssituation sagte er, es gehe ihm «im Großen und Ganzen gut» und erklärte: «Man muss weitermachen. Es ist ein Recht und eine Pflicht, weiterzumachen», sagte er. In diesem Sinne wurde Mitte Juli bekannt, dass er zu den Dreharbeiten für die neue Staffel von 'Entre tierras' zurückgekehrt ist, der Serie mit Megan Montaner, die seine Rückkehr an die Spitze der Schauspielerei bedeutete. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, worüber er sehr glücklich sei. Er sei «motiviert und voller Kraft», um sich den kommenden Herausforderungen zu stellen.

Die Zukunft seines Sohnes

Das Berufungsgericht von Phuket wird nach dem Sommer über die fast 400 Seiten umfassende Berufung der Verteidigung von Daniel Sancho entscheiden, in der geltend gemacht wird, dass der Tod von Edwin Arrieta nicht vorsätzlich herbeigeführt wurde, sondern das Ergebnis einer Auseinandersetzung war. Darüber hinaus werden einige Unregelmäßigkeiten im Gerichtsverfahren und in der Untersuchung des Falles aufgezeigt. Das Urteil könnte eine Wende in der Situation des spanischen Kochs bedeuten, da die Möglichkeit besteht, dass das Urteil wegen Verletzung der Menschenrechte und der Verfahrensgarantien aufgehoben wird, was eine Wiederholung des Prozesses zur Folge hätte.

Mit der von der Verteidigung vorgeschlagenen Änderung des Straftatbestands besteht auch die Möglichkeit, dass die Strafe auf vier bis acht Jahre herabgesetzt wird, was eine künftige Überstellung nach Spanien zur Verbüßung der Reststrafe erleichtern würde.