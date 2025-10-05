Rolling Stones von einer spanischen Band wegen Plagiats verklagt

Nacho Serrano Madrid Sonntag, 5. Oktober 2025 Teilen

Der Frontmann der spanischen Band Angelslang, Sergio García Fernández, hat die Rolling Stones wegen der angeblich unerlaubten Verwendung von zwei seiner Songs für den Song 'Living in a Ghost Town' verklagt, den die legendäre britische Band auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie im April 2020 veröffentlichte.

García Fernández argumentiert, dass die Stones den Song als «von Mick Jagger und Keith Richards komponiert, in Los Angeles und London während des Lockdowns kreiert und aufgenommen» präsentierten. Der Song, ein Reggae-/Blues-Rock-Song mit einem Video zum Thema Covid, erreichte im Mai desselben Jahres Platz drei der Hot Rock & Alternative Songs-Charts.

Fernández, ein argentinischer Musiker mit Wohnsitz in Madrid, verklagte die Band wegen Urheberrechtsverletzung vor dem Madrider Handelsgericht, insbesondere gegen Michael Phillip Jagger (dessen Urheberrechte von der Universal Music Group, Inc, LLC verwaltet werden) und Keith Richards (von BMG Rights Management).

Im März 2023 behauptete der Songwriter García Fernández in einer Klage vor dem Bundesgericht in New Orleans, dass Jagger und Richards «viele der wichtigsten erkennbaren und geschützten Elemente» des 2006 veröffentlichten Angelslang-Songs 'So Sorry' sowie des 2007 veröffentlichten 'Seed of God' kopiert hätten.

Fernández sagt, er habe eine CD mit dem Demo der Songs an Micks Bruder Chris Jagger geschickt, den er 2013 in Madrid bei einem Auftritt im Café Berlín getroffen habe. Später schrieb ihm Chris per E-Mail, dass «meine Songs und mein Stil ein Sound seien, den die Rolling Stones gerne verwenden würden», so der Kläger, der auch über weitere E-Mails verfügt, in denen er und Jagger Eindrücke von den Songtexten austauschen.

Doch sieben Jahre später entdeckte Fernández, dass die Rolling Stones in ihrem 'Song Living in a ghost town' offenbar wichtige Merkmale aus Angelslang-Songs «entliehen» hatten, darunter «die Gesangsmelodien, Akkordfolgen, Schlagzeugmuster, Mundharmonika-Parts, E-Bass-Parts, Tempi und andere musikalische Hinweise aus 'So Sorry' und die Harmonie- und Akkordfolge und Melodie aus 'Seed of God'».

'So Sorry' hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit 'Living in a Ghost town', argumentiert er, aber «die Beklagten haben den Kläger nie bezahlt oder eine Erlaubnis zur Verwendung des Titels eingeholt», so die Anwälte in New Orleans. Richter Eldon E. Fallon entschied jedoch, dass sein Bundesgericht in Louisiana für den Fall von Fernández nicht zuständig sei, da Jagger und Richards Briten seien, Fernández in Spanien lebe und die Rolling Stones «nur viermal in New Orleans aufgetreten sind».

«Die bloße Tatsache, dass die Menschen in diesem Bezirk die Rolling Stones hören, erlaubt es dem Gericht nicht, die spezifische Zuständigkeit für die Beklagten auszuüben», schrieb Richterin Fallon bei der Abweisung der Klage. Der Richter wies den Fall «ohne Vorurteil» ab, was bedeutet, dass Fernandez den Fall an einem «geeigneteren» Ort vor Gericht bringen kann. Die Anwälte der Rolling Stones selbst sagten, der Fall hätte irgendwo in Europa eingereicht werden müssen, und das hat Fernández nun in Madrid getan.

«Das Team der Rolling Stones argumentiert, dass die Ähnlichkeit im Stil liegt, aber mir liegt ein Gutachten eines Musikwissenschaftlers vor, wonach es sich um ein fragmentiertes Plagiat handelt, das aus dem Kopieren mehrerer loser Teile der Komposition besteht und unter das Gesetz über geistiges Eigentum fällt», erklärte Fernández, der glaubt, dass «die Stones die beiden Songs vielleicht mit KI verschmolzen haben, einen Hybrid produziert und darüber gespielt haben».

Fernández fügte hinzu, dass er zusätzlich zu diesem ersten Treffen mit Chris Jagger im Jahr 2014 an einer Tributveranstaltung für einen bildenden Künstler mit den Rolling Stones teilnehmen wollte. Die Veranstaltung wurde aufgrund des plötzlichen Todes von Micks Freundin, der Modedesignerin L'Wren Scott, abgesagt, aber die Teams beider Bands hatten bereits Informationen und Material über ihre Arbeit und Songs ausgetauscht, so dass es nicht nur einen, sondern zwei Kontakte mit der unmittelbaren Entourage der legendären britischen Band gegeben hätte.

Seit Fernández den Fall vor Gericht gebracht hat, behauptet er, er sei «Schikanen im Internet und Hacks auf verschiedenen Geräten ausgesetzt», über die er nicht im Detail sprechen möchte, «um den Verlauf des Falles nicht zu beeinflussen». Er sagte jedoch, dass sie ihn körperlich und geistig erschöpft haben, was durch medizinische Berichte bestätigt wird, und er hat sogar ein Testament verfasst, in dem er unterschrieben hat, dass seine Familie und seine Anwälte die Macht haben, den Prozess fortzusetzen, falls ihm etwas zustößt.

ABC hat sowohl Universal Music Group, Inc, LLC als auch BMG Rights Management kontaktiert, aber sie lehnten es ab, diese Informationen zu kommentieren.

Stones haben andere Version des Vorfalls

Alle vier Mitglieder der Rolling Stones erzählten damals, wie es zu 'Living in a ghost town' kam: «Die Stones nahmen vor dem Lockdown neues Material im Studio auf, und es gab einen Song, von dem wir dachten, dass er angesichts der Umstände, in denen wir leben, eine besondere Resonanz hat. Wir arbeiteten in der Isolation daran. Und hier ist er, er heißt 'Living in Ghost Town', ich hoffe, er gefällt euch», sagte Mick Jagger.

Keith Richards fügte hinzu: «Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben den Song vor einem Jahr in Los Angeles für unser neues Album aufgenommen, dann kam die Kacke zum Dampfen und Mick und ich beschlossen, dass der Song jetzt veröffentlicht werden sollte und hier ist er: 'Living in a Ghost Town'».

Der verstorbene Charlie Watts sagte damals über den Song: «Ich hatte eine gute Zeit bei der Arbeit an diesem Lied. Ich denke, er fängt die allgemeine Stimmung ein und ich hoffe, dass die Leute, die ihn hören, dem zustimmen werden.» Ronnie Wood beschrieb ihn als «eine fesselnde Melodie».