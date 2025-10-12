Sad Hill: Dem Friedhof aus 'Zwei glorreiche Halunken' in Nordspanien wird neues Leben eingehaucht

JOSÉ ANTONIO GUERRERO Copvarrubias Sonntag, 12. Oktober 2025 Teilen

«Er ist mit seinen 95 Jahren schon sehr alt und verlässt kaum noch seine Ranch in Carmel, aber wir werden ihm einen handgeschriebenen Brief schicken und ihn einladen, nach Covarrubias zu kommen, wenn das Museum eröffnet wird.» Das erzählt Joseba del Valle (50 Jahre alt aus Bilbao) begeistert, einer jener Verrückten, die vor zehn Jahren den in der Region Arlanza (Provinz Burgos) gelegenen, legendären Friedhof von Sad Hill aus der Schlussszene von 'The Good, the Bad and the Ugly' (Zwei glorreiche Halunken, 1966), wieder ausgegraben haben.

Del Valle träumt davon, dass Clint Eastwood die Einladung annimmt und in ein paar Monaten nach Covarrubias (Burgos) kommt. Die Arbeiten dort laufen auf Hochtouren, damit im Herbst - «Ende Oktober, Anfang November» - das Museum Carlo Simi-Sad Hill eröffnet werden kann, das das von der Familie zur Verfügung gestellte Vermächtnis des italienischen Architekten Carlo Simi beherbergen wird, der den ikonischen kreisförmigen Friedhof, der in der Gemeinde Santo Domingo de Silos errichtet wurde, gestaltet hat.

Simi, der im Jahr 2000 verstorben ist, war der Szenenbildner des Westerns unter der Regie von Sergio Leone mit dem unvergesslichen Soundtrack von Ennio Morricone und den drei großartigen Bösewichten Lee Van Cleef, Eli Wallach und Clint Eastwood.

Doch 'Blondie' (ein anderer Name für 'Der Gute') von Kalifornien nach Burgos zu holen, scheint mindestens genauso kompliziert zu sein wie das Grab von Arch Stanton (in dem der Schatz versteckt war) zwischen den Tausenden von Kreuzen von Sad Hill zu finden.

In der Tat verlässt Eastwood, der bereits seinen 41. Film als Regisseur vorbereitet (er sagt oft, dass er mit 95 Jahren nicht aufhört zu arbeiten, «um den Alten nicht hereinkommen zu lassen»), seine Ranch in Kalifornien kaum, außer um zu drehen. Er hat sogar seine Überraschungsauftritte am Klavier im Salon seines Hotels, wo seine Anwesenheit die Gäste verblüffte, seltener werden lassen. Als ob das noch nicht genug wäre, ist Clint auch seit 1966, als er in Sad Hill den letzten Film der Dollar-Trilogie drehte, nicht mehr in Spanien gewesen.

Vergrößern Der Gute, der Böse und der 'Picoleto'. Clint Eastwood, Lee Van Cleef und ein grinsender Guardia-Civil-Beamter während einer Drehpause. Vocento

Aber man sollte Del Valles Hartnäckigkeit nicht unterschätzen, denn er ist jemand, der nicht aufgibt, auch wenn es darum geht, die vielleicht letzte lebende Hollywood-Legende über mehr als 9. 000 Kilometer aus Carmel ins entvölkerte Spanien zu bringen. Immerhin hat Del Valle seit 2014 zusammen mit einer Gruppe von Freunden Sad Hill wieder belebt: die Pflastersteine freigelegt, die Vegetation entfernt, die seit einem halben Jahrhundert dort gewuchert ist, und etwa 5.000 Holzkreuze aufgestellt, um dem Filmfriedhof, auf dem das unvergessliche finale Duell von 'Zwei glorreiche Halunken' stattfand, sein ursprüngliches Äußeres wiederzugeben.

Dieses Unterfangen, das mit Leidenschaft und Schweiß angegangen wurde, wurde in dem Dokumentarfilm 'Desenterrando Sad Hill' (2017) von Guillermo de Oliveira festgehalten, der Tausende von Fans des Leone-Films zu diesem magischen Ort im Arlanza-Tal führte und die Region für den Filmtourismus öffnete.

Josebas nächster Traum war es, die Popularität von Sad Hill zu nutzen, um Besuchern aus aller Welt etwas Neues zu bieten. Er und seine Kollegen hatten die Idee, ein Museum zu Ehren von 'Zwei glorreiche Halunken' und des Spaghetti-Western-Genres generell zu errichten. Just zu diesem Zeitpunkt kreuzten Elisabetta und Giuditta Simi, Witwe und Tochter von Carlo Simi, seinen Weg. Sie waren bereit, das filmische Erbe der Familie für das zukünftige Museum zur Verfügung zu stellen, eine private Sammlung mit Hunderten von Aufnahmen, Skizzen, Requisiten und Gegenständen, die in der Dollar-Trilogie und anderen Filmen, an denen der Italiener mitgewirkt hatte, wie 'Spiel mir das Lied vom Tod' oder 'Es war einmal in Amerika', verwendet wurden.

Del Valle gründete daraufhin den Kulturverein Carlo Simi, dessen Vorsitzender er ist, und auf der Suche nach einem Standort für das Museum nahmen sie Gespräche mit den Gemeinden des Arlanza-Tals auf, bei denen sich schließlich das mittelalterliche Dorf Covarrubias (500 Einwohner) bereit erklärte, das Museum aufzunehmen.

Der bald fertiggestellte Bau liegt mitten im Ort, rund 14 Kilometer von Sad Hill entfernt und soll demnächst eröffnet werden – mit oder ohne Clint Eastwood.

Internationale Bedeutung

Der jüngste Schritt war die kürzlich erfolgte Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen dem Kulturverein Carlo Simi und dem Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) in Rom, einer der ältesten Filminstitution Westeuropas, die 1935 gegründet wurde und sich neben Cinecittà befindet, den historischen Studios, in denen Leone einen Großteil der Innenaufnahmen seiner Westernfilme drehte.

«Die Unterzeichnung des Abkommens bringt dem Sad Hill-Projekt internationale Bedeutung», argumentiert Del Valle, für den die Verbindung zwischen einer renommierten italienischen Institution und einem Projekt, das im Herzen einer ländlichen Region Spaniens entstanden ist, «die Verbindung zu den von Simi entworfenen Orten stärkt», darunter die Orte in Burgos (die Langstone-Brücke in Hortigüela), die Festung von Betterville (in Carazo), die Mission San Antonio (im Kloster San Pedro de Arlanza) und der Friedhof von Sad Hill (in Santo Domingo de Silos), aber auch die Dörfer in Almería (Tabernas) und andere Schauplätze in Granada und Madrid. «Dies ist ein besonders wichtiger Schritt für die internationale kulturelle Anerkennung sowohl des Erbes von Simi als auch der gesamten Gruppe, die in Burgos arbeitet», sagt Joseba stolz.

Auch Carlo Simis Tochter Giuditta zeigt sich mit der Unterzeichnung des Abkommens zufrieden. «Es ist eine Anerkennung für die Arbeit meines Vaters und all jener Menschen, die an den spanisch-italienischen Koproduktionen mitgewirkt haben. Letztendlich ist es eine Hommage an die gemeinsame Arbeit beider Länder, die Spanien und Italien fast 60 Jahre später wieder zusammenbringt», betont sie.

Der Kulturverein Carlo Simi hofft, dass die Unterzeichnung dieses ersten internationalen Abkommens die Erklärung des von Simi entworfenen Friedhofs zum Kulturgut (ein Verfahren, das von der Generaldirektion für Kulturerbe der Regionalregierung von Castilla y León eingeleitet werden muss) beschleunigen wird. Schließlich begann alles in diesem Ort. Dort wurde der Funke entzündet, der das Museumsprojekt und nun die Unterzeichnung des Abkommens mit den Italienern ins Leben rief.

«Die Erklärung zum Kulturgut steht in Zusammenhang mit Sad Hill, dem Grund, der uns hierher geführt hat. Das Ziel ist es, neben der verdienten Anerkennung, Mittel für die Instandhaltung zu bekommen.» Die besteht im Wesentlichen darin, das Gras zu mähen, das Pflaster zu erhalten (»die Leute nehmen oft Steine als Andenken mit») und die Kreuze zu ersetzen, die häufig kaputtgehen, vor allem durch das Vieh, das dort weidet und sie zum Kratzen benutzt.

Also satteln Joseba und seine Kollegen vom Verein ihre Pferde und machen sich auf den Weg nach Valladolid, um die Regierung von Castilla y León davon zu überzeugen, Sad Hill zum Kulturgut von besonderem Wert zu erklären. Es ist die letzte Herausforderung, bevor der Traum wahr wird, den 'Mann ohne Namen' lebendig und präsent in Covarrubias zu sehen. Der Traum geht weiter. Die Legende lebt weiter.