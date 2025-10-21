Sozialbeiträge für Selbstständige sollen teurer werden - Einfrieren der Sätze für Geringverdiener vorgeschlagen

Lucía Palacios Madrid Dienstag, 21. Oktober 2025 Teilen

Eine 180-Grad-Wende in den Verhandlungen über die Erhöhung der Quoten für Selbstständige ab dem nächsten Jahr: Nach einer Welle der Kritik von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Parlamentsfraktionen hat die Ministerin für soziale Sicherheit, Elma Saiz, auf den Aufschrei der Bevölkerung gehört - vielleicht auch auf Druck der Regierung - und die von ihr für das nächste Jahr angekündigte allgemeine Beitragserhöhung für Selbstständige glatt korrigiert. Die Umkehrung geht sogar so weit, dass die Beitragserhöhung für die Spitzenverdiener geringer ausfällt als für die Geringverdiener, d.h. wenn sie für diejenigen, die weniger als 670 Euro im Monat verdienen, eine Erhöhung von 17 Euro vorschlug, beträgt die maximale Erhöhung für diejenigen, die mehr als 6.000 Euro verdienen, nun weniger als 15 Euro.

Am Montag legte die Sozialversicherung Seguridas Social einen neuen Vorschlag vor, der eine Änderung des gesamten Dokuments darstellt, das vor einer Woche auf den Tisch gelegt und einstimmig abgelehnt worden war. Mit dem neuen Text schlägt die Regierung vor, die Beiträge für ein Drittel der Selbstständigen, die am wenigsten verdienen, einzufrieren und den Rest zwischen 2,91 Euro und 14,75 Euro pro Monat anzuheben, so eine erste Berechnung der ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Spanische Vereinigung der Selbstständigen), die sich ändern könnte, wenn die Exekutive die neuen Tabellen bestätigt.

Konkret beinhaltet das neue Dokument ein Einfrieren der ersten drei Beitragsstufen (die so genannte reduzierte Tabelle), so dass alle Selbstständigen, die weniger als 1.166,7 Euro pro Monat verdienen, im nächsten Jahr nicht mehr an die Sozialversicherung zahlen werden. Diese Maßnahme kommt einem Drittel der Gruppe zugute, da nach den vom Ministerium veröffentlichten Daten für 2023 rund 36 % aller Unternehmer, d. h. mehr als 1,3 Millionen, in diese Kategorie fallen.

Der erste Vorschlag, den die Sozialversicherung vor einer Woche vorlegte, sah eine allgemeine Erhöhung der Beiträge für die mehr als 3,5 Millionen Selbstständigen im Jahr 2026 vor, wobei die Spanne zwischen einem Minimum von 11 Euro mehr pro Monat und einem Maximum von 206 Euro schwankte. Die Erhöhung fiel jedoch paradoxerweise für die Geringverdiener stärker aus, da sie für diejenigen, die ein Nettoeinkommen von bis zu 670 Euro erzielen, eine Erhöhung von 17 Euro pro Monat festlegte; diese Gruppe wird letztendlich ihren Mindestbeitrag von 200 Euro pro Monat beibehalten.

Angebot nur für 2026

Ebenso werden Selbständige mit einem Nettoeinkommen zwischen 670 und 900 Euro pro Monat weiterhin einen Mindestbeitrag von 220 Euro zahlen, und der derzeitige Beitrag von 260 Euro wird auch für diejenigen mit einem Nettoeinkommen von mehr als 900 Euro und bis zu 1.166,7 Euro eingefroren. Es sei darauf hingewiesen, dass sich der neue Vorschlag nur auf das nächste Haushaltsjahr bezieht und nicht wie der erste Vorschlag die Beiträge für die folgenden zwei Jahre festlegt.

Im Gegensatz zu diesem Einfrieren für mehr als 1,3 Millionen Arbeitnehmer werden die übrigen, etwa 2,2 Millionen, die mehr als 1.166 Euro im Monat verdienen, nur eine Beitragserhöhung zwischen 1 % und 2,5 % erhalten - also weniger als die Inflation und weniger als die von der ATA geforderte Erhöhung -, was einer Erhöhung zwischen 2,91 und 14,75 Euro im Monat entsprechen würde, also weit entfernt von den mehr als 200 Euro, die Saiz ursprünglich geplant hatte.

Kritik der Gewerkschaften

So wird außerhalb der reduzierten Tabelle für die Klassen 1, 2 und 3 der allgemeinen Tabelle (von 1.166,7 Euro bis 1.700 Euro Nettoeinkommen) eine Erhöhung ihrer Beiträge für 2026 um 1 % vorgeschlagen, also nur etwa drei Euro mehr pro Monat, während die Beiträge der Klassen 4, 5 und 6 (von 1.700 bis 2.330 Euro monatliches Einkommen) um 1,5 % steigen würden, was einer Erhöhung zwischen 5 und 6 Euro entspricht.

Für die Klassen 7, 8 und 9 (von 2.330 bis 3.620 Euro Nettoeinkommen) würde die von der Regierung vorgeschlagene Beitragserhöhung 2 % betragen (zwischen 8,3 und 9,3 Euro mehr), während in den Klassen 10 bis 12 (von 3.620 bis über 6.000 Euro Monatseinkommen) die Erhöhung 2,5 % betragen würde, was zwischen 12,25 und maximal 14,75 Euro entspricht, also 14 Mal weniger als das, was der Minister vor einer Woche vorgeschlagen hat.

Lorenzo Amor, Präsident der ATA, feierte das, was die Gewerkschaft CC OO als «Pendelschwung» bezeichnete, obwohl er die Gelegenheit nutzte, um darauf hinzuweisen, dass es noch viele Fehler aus der ersten Relegung zu korrigieren und Verbesserungen beim Sozialschutz vorzunehmen gäbe. Die Gewerkschaften kritisierten ihrerseits, dass man den politischen Interessen nachgegeben habe - was der Staatssekretär Borja Suárez selbst einräumte - und die Beiträge der Spitzenverdiener nicht angehoben habe.