Stier von Fahrzeugen gerammt und von Hunden gejagt während einer Veranstaltung zur Feier des Schutzpatrons in der Region Guadalajara in Zentralspanien

Ein Stiertreiben in der ländlichen Gegend von Fontanar in der Gemeinde Guadalajara in Zentralspanien hat den Zorn von Tierschutzverbänden auf sich gezogen, die öffentlich die offentichtliche Misshandlung des Tieres während der Veranstaltung kritisiert haben - ein Vorfall, der ihrer Meinung nach einen Verstoß gegen das spanische Tierschutzgesetz darstellen könnte.

Der traditionelle Lauf fand am vergangenen Wochenende im Rahmen der Feierlichkeiten zu Ehren von San Roque statt. Der imposante fünfjährige Stier wurde von der Ranch José Escolar gemietet. Wie Bürgermeister Jesús Caballero bei der Vorstellung der Veranstaltung ankündigte, würde das Tier «zweifellos alle Stierliebhaber begeistern».

Stierläufe sind in der Region Guadalajara sehr beliebt. Die diesjährige Veranstaltung endete jedoch in einer Kontroverse, da mehrere Fahrzeuge das Tier gerammt haben sollen. Einige Teilnehmer sollen auch Hunde mitgenommen haben und diese dazu angehalten haben, den Stier zu belästigen und zu beißen. Diese Vorfälle wurden von den Tierschutzorganisationen, darunter auch der Verein Luna Nueva, als «Misshandlung» bezeichnet. Vertreter des Vereins erklärten, sie seien überrascht gewesen, dass das Rathaus selbst Fotos und Videos in den sozialen Medien veröffentlicht habe, die zeigten, dass gegen das Tierschutzgesetz verstoßen worden sei. Das Gesetz verbietet den Einsatz von Tieren bei Veranstaltungen, bei denen sie physische oder psychische Schäden erleiden könnten.

Laut Luna Nueva kann «das absichtliche Rammen eines Stieres mit einem Fahrzeug und die Einmischung von Hunden einen Straftatbestand der Tierquälerei darstellen». Außerdem erlauben die Vorschriften der Regionalregierung von Kastilien-La Mancha nur den Einsatz von Spezialfahrzeugen bei den Stiertreiben auf dem Lande, aber niemals das Rammen der Stiere.

Auf die Frage nach einer Erklärung antwortete das Rathaus von Fontanar, dass «die Veranstaltung ohne Zwischenfälle verlaufen ist». Die Stadtverwaltung ging jedoch nicht weiter darauf ein und lobte stattdessen «die Tapferkeit, die Ausdauer und die Kraft des Stiers - eines erstklassigen Stiers - sowie das Können und die Erfahrung der Teilnehmer».