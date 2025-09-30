Sturm erschütterte in der Nacht die Region Valencia - Rettungseinsätze in Murcia

Gonzalo Bosch Valencia Dienstag, 30. September 2025 Teilen

Am Montag wurde die Comunitat de Valencia mit einer Episode von Regenfällen konfrontiert, die verschiedene Bereiche des Gebiets betraf. Die Regenfälle, die am Vormittag die Situation in Gandía erschwerten, verlagerten sich im Laufe des Nachmittags in Richtung Norden und verursachten Zwischenfälle in Alzira, Cullera, Sueca und den valencianischen Bezirken der Albufera. In der Nacht traf der Regenguss die Stadt Valencia und die Gemeinden von l'Horta Sud, wobei glücklicherweise keine ernsthaften Zwischenfälle gemeldet wurden. Darüber hinaus hat sich die Situation am Dienstagmorgen soweit beruhigt, dass die staatliche meteorologische Agentur (Aemet) die Alarmstufe in der Region auf Gelb gesenkt hat.

Der Stadtrat von Valencia setzte, wie schon in den frühen Morgenstunden des Sonntags, seine öffentlichen Sicherheitskräfte ein, um die Situation des Starkregens zu überwachen, der einen Großteil der Nacht über in der Hauptstadt wütete. Wie Bürgermeisterin María José Catalá erklärte, standen vor allem die Stadtteile in der Albufera im Fokus. Heute Morgen gegen 4 Uhr zeigte das Regenmessgerät in El Perellonet 180 Liter pro Quadratmeter an, die in den letzten 24 Stunden gefallen waren. Sowohl im Küstenviertel als auch in El Palmar haben die Feuerwehr der Stadt und die örtliche Polizei Überwachungspatrouillen durchgeführt, um das Wohlergehen der Bewohner zu gewährleisten. Einige der Straßen, auf denen sich das Wasser staute, wurden ebenfalls trockengelegt.

Der Sturm hält sich seit mehreren Stunden über Valencia und seinem Stadtgebiet. Ein Beweis dafür sind die Sturmtanks - unterirdische Wasserdepots zum Auffangen von starkem Regen - der Stadt, denn mehrere von ihnen haben sich über Nacht gefüllt. Die Tanks in Eugenia Viñes, El Saler und die beiden in La Torre sind vollständig gefüllt. Im letztgenannten Viertel (das von der Dana am 29. Oktober betroffen war) wurde das zweite Becken in der Nacht geleert und in das Flussbett des Turia abgeleitet. Darüber hinaus hat das Rathaus keine schwerwiegenden Zwischenfälle mit den elektrischen Anlagen festgestellt, und die U-Bahnen funktionieren normal. Die Regenwassersammler von Malvarrosa/Vera, Nazaret, Marcos Sopena und El Saler wurden geleert, und die Pumparbeiten in El Perellonet wurden fortgesetzt.

Andererseits wurden der Stadtverwaltung von Valencia vier kleinere Vorfälle von umgestürzten Bäumen in der Stadt gemeldet, die zwei Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen und zwei Straßen blockiert haben, obwohl sie bereits entfernt wurden. Der bemerkenswerteste Vorfall der Nacht war der Einsatz der Feuerwehr von Valencia in Castellar wegen einer eingestürzten Bodenplatte in einem Haus in der Ortschaft. Das dort wohnende Ehepaar blieb unverletzt und wurde bei anderen Familienmitgliedern untergebracht. Seit der Ausrufung der Alarmstufe Rot waren die Feuerwehrleute von Valencia an 70 Einsätzen beteiligt.

In den Gemeinden von l'Horta Sud war die Spannung auf dem Höhepunkt. Die komplizierte Erinnerung an die Ereignisse vor 11 Monaten führt dazu, dass die Warnungen vor extremen Niederschlägen mit großer Vorsicht genossen werden. Nach Angaben des valencianischen Wetterdienstes AVAMET sind Massanassa und Catarroja die Gemeinden, die am meisten Regen registriert haben. In beiden Gemeinden haben die Regenmesser in den letzten sieben Stunden mehr als 50 l/m2 registriert. Die südlichen Gebiete haben einen Teil des Regens abbekommen (wenn auch nicht mit der gleichen Intensität), den sie am Nachmittag und frühen Abend in Cullera oder Sueca erlitten haben.

Um diese Uhrzeit konzentrieren sich die größten Probleme, die der Regen in diesem Gebiet verursacht hat, auf das Straßennetz, denn die V-30 meldet Wasseransammlungen an ihrer Ausfahrt in Richtung Benetússer und Catarroja. Auch auf den Zuglinien, die durch den Abschnitt Alfafar-Benetússer führen, kommt es zu Verspätungen, da sich das Wasser, das in der Nacht auf diesen Abschnitt gefallen ist, aufgestaut hat und den Verkehr behindert. In der Provinz Castellón blieben am Dienstagmorgen nach den nächtlichen Regenfällen bis zu drei Nebenstraßen gesperrt: CV-137 in Càlig, CV-200 in Almedíjar und CV-1486 in Cabanes.

Es sei daran erinnert, dass für die Küstenregion der Provinz Valencia bis mindestens Mittag eine orangefarbene Regenwarnung gilt.

Rettungseinsätze in der Region Murcia

Die Folgen des Wirbelsturms Gabrielle erschwerten den Verkehr in mehreren Gemeinden der Vega Media in der Region Murcia, wo am Montag die meisten durch die Regenfälle verursachten Zwischenfälle zu verzeichnen waren. In Städten wie Molina de Segura und Murcia wurden zwischen 40 und 50 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde gemessen, was dazu führte, dass einige Flussläufe überliefen und mehrere Straßen und Alleen überfluteten.

Insgesamt gingen bei der Notrufnummer 112 253 Anrufe ein, und es wurden 178 Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Regenfällen und Stürmen von Montagmittag bis Dienstagmorgen um 8 Uhr bearbeitet. Bei den meisten Problemen handelte es sich um Straßenblockaden (61) und Wasserabflüsse (41). Darüber hinaus wurden insgesamt 16 Rettungseinsätze durchgeführt. Keiner der Vorfälle hatte schwerwiegende Folgen.

Die Regenmesser der Confederación Hidrográfica del Segura und der meteorologischen Vereinigungen FrotSE und Ametse, die über eigene Stationsnetze verfügen, verzeichneten in Molina 74 Liter, in Las Torres de Cotillas 59 und in Carrascoy 58 Liter Niederschlag.