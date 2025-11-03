Valencianischer Präsident Carlos Mazón gibt seinen Rücktritt bekannt

Álvaro Soto Madrid Montag, 3. November 2025 Teilen

Der Präsident der Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, hat am heutigen Montag seinen Rücktritt angekündigt, ein Jahr nach der Dana, bei der 229 Menschen in seiner Gemeinde ums Leben kamen. «Ich habe Fehler gemacht und ich entschuldige mich dafür. Ich werde mein ganzes Leben lang mit ihnen leben. Aber diese Fehler waren nie auf politisches Kalkül oder Böswilligkeit zurückzuführen», sagte Mazón.

Der «Ex-Präsident» hat es vermieden, über Neuwahlen zu sprechen, und hat seine Partei, die PP, und Vox gebeten, seinen Nachfolger zu wählen, während er weiterhin Landtagsabgeordneter bleiben wird.

Mazón hat zugegeben, nicht die «politische Vision» gehabt zu haben, um in den ersten Stunden der Überschwemmung zu handeln, aber er hat seinen Umgang mit der Flutkatastrophe verteidigt und die Verantwortung auf die Zentralregierung abgeschoben, weil sie am 29. Oktober 2024 keine genauen Informationen geliefert habe. Er erklärte auch, dass er geht, um nicht als Rechtfertigung für die Untätigkeit beim Wiederaufbau zu dienen, die er Pedro Sánchez zuschreibt. «Vielleicht führt mein Abgang zu einem richtigen Umgang mit dieser Tragödie. Die Regierung hat keine Ausreden mehr, um weiter zu zögern», sagte er.

Nach dem Staatsbegräbnis der Dana am vergangenen Mittwoch, bei dem die Opfer ihn erneut zurechtgewiesen hatten, sei seine Situation unhaltbar geworden, gab der Ex-Präsident zu. «Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon vor langer Zeit zurückgetreten. Es gab unerträgliche Momente», sagte Mazón, der dennoch versuchte, eine Grenze zwischen seinem persönlichen und seinem politischen Handeln zu ziehen: «Ich hoffe, dass die Gesellschaft, wenn sich der Lärm ein wenig gelegt hat, in der Lage sein wird, zwischen einem Mann, der einen Fehler gemacht hat, und einem schlechten Menschen zu unterscheiden».

Er erklärte auch, dass er heute Morgen mit dem König gesprochen habe, «um ihm für seine Unterstützung, seine Stärke, seine Loyalität und seine Größe gegenüber der valencianischen Gemeinschaft in diesem Jahr und für immer zu danken».

Das Schicksal von Carlos Mazón wurde besiegelt, aber die politische Zukunft der Valencianischen Gemeinschaft liegt im Moment nicht in einer vorgezogenen Wahl, sondern in der Ernennung eines anderen Präsidenten, wobei der derzeitige Sprecher, Juanfran Pérez Llorca, im Prinzip bis zum Ende der Legislaturperiode an Boden gewinnt. Die Möglichkeit einer vorgezogenen Wahl, die während der Verhandlungen an Bedeutung gewann, wurde zugunsten einer Übergangszeit ausgeschlossen.

Der Vorsitzende der PP, Alberto Núñez Feijóo, führte am Sonntag ein Gespräch mit dem Chef des Consell, um einen Ausweg zu finden, und es wird Mazón sein, der diesen Montag über die Ergebnisse des Paktes berichten wird, der geschmiedet wurde, um zu versuchen, die Krise zu kanalisieren, die sich als Folge der Verwaltung der Dana aufgetan hat. Die Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen schien sich als die wahrscheinlichste Option unter den anderen Möglichkeiten herauszukristallisieren, die am Sonntagabend noch in der Schwebe waren, aber letztendlich hätte sich die Volkspartei dafür entschieden, eine vorgezogene Wahl zu vermeiden.

Feijóo und Mazón würden am Sonntag ein Gespräch führen, «um den politischen Kontext der valencianischen Gemeinschaft zu analysieren», kündigte der stellvertretende Sekretär für institutionelle Erneuerung, Cuca Gamarra, am an. Eine plötzliche Ankündigung, die alle Arten von Spekulationen und Nervosität auslöste, vor allem in der PP der Valencianischen Gemeinschaft, die ihre eigene interne Dynamik in diesem Umbruch hat. In diesem Gespräch wollten beide Gesprächspartner «sowohl die Bedürfnisse der Valencianischen Gemeinschaft als auch die Bedürfnisse der PP in dieser autonomen Region» ansprechen, so Gamarra. Übersetzt heißt das: einen Weg für Mazón zu finden, der es Feijóo ermöglicht, den immer schwerer werdenden Schatten abzuschütteln, der ihn seit einem Jahr verfolgt und der nach den Rufen der Opfer gegen den valencianischen Führer beim Staatsbegräbnis unhaltbar geworden ist.

Neben der von Mazón geschürten Ungewissheit gab es am Wochenende in Genua Unbehagen über den Schritt der valencianischen PP, die Kandidatur des dem Präsidenten nahestehenden Vicent Mompó als neuen Parteivorsitzenden und die von Juanfran Pérez als Interimschef des Consell zu fördern. «Es wurde noch nie jemand vorgeschlagen», so Quellen, die mit dem Manöver vertraut sind. Die Realität passt nicht gut zu dieser Entschuldigung.

Diese Geste der Vorwegnahme hatte ein klares Ziel: die Kandidatur von María José Catalá, der Bürgermeisterin von Valencia und Genovas Wahlkandidatin, zu verhindern. Das Verhältnis zwischen einem Teil der valencianischen Führung und der Bürgermeisterin von Valencia ist nicht flüssig, in manchen Fällen sogar angespannt. «Wusste Mazón von dem Treffen zwischen den drei Provinzbaronen und Pérez Llorca, um einen eigenen Ausweg aus der Krise zu finden? Einige Quellen legen nahe, dass er es nicht wusste.

Der Ausstieg Mazóns ist nicht einfach, wie sich in den zwölf Monaten seit der Dana gezeigt hat. Auch der valencianische Präsident macht es sich nicht leicht. Die Abnutzungserscheinungen sind offensichtlich, aber der Regierungschef von Alicante hat immer versucht, seine Karten auszuspielen - und war erfolgreich -, wenn das Szenario kompliziert war. So drohte er beispielsweise in den ersten Wochen nach der Dana, als die Lage für Mazón katastrophal war, mit der Ausrufung von Wahlen.

Keine Affinität

Es gibt noch einen weiteren Faktor, der bei dieser Art von kaltem Krieg zwischen Mazón und Feijóo eine Rolle spielen könnte. Es gibt keine Affinität zwischen ihnen. Mazón war in der Tat eine Vertrauensperson des ehemaligen PP-Präsidenten Pablo Casado und seines Stellvertreters Teodoro García Egea. Er war der erste Regionalvorsitzende, der einen Pakt mit Vox schloss, was der Auslöser für die Strategie von Pedro Sánchez war, die Parlamentswahlen zu beschleunigen, um die PP zu zwingen, zwei Monate nach den Regionalwahlen ein Abkommen mit der extremen Rechten zu schließen.

In den letzten Stunden ist Mazón keinen Millimeter von einem «Ich denke immer noch» abgewichen, das die Angst einer unter Schock stehenden Formation nicht lindert. So sehr, dass das Szenario verschiedene Möglichkeiten bietet. Aber mit einem offensichtlichen Konsens: Mazón kann nicht mehr als Präsident weitermachen.

Enge Vertraute von ihm haben ihm in diesem Prozess des «Nachdenkens», den er nach dem Staatsbegräbnis ankündigte - und der nicht seinen Rücktritt vorsah - und der zu einem Durcheinander geführt hat, in dem die Uneinigkeit zwischen der valencianischen PP und der nationalen Führung aufgedeckt wurde, als ob irgendetwas fehlen würde, einige Anregungen gegeben. Dieses Umfeld hat ihm gesagt, dass es ein Fehler wäre, sofort Wahlen auszurufen - ein anderes Szenario wäre, sie zu verschieben -, weil es zwei - negative - Konsequenzen auf direktem Wege hätte.

Auf der einen Seite eine gibt es eine Wählerschaft, die sehr angespannt mit der Führung des Consell ist. Die Umfragen zeigen eine deutliche Verschiebung der Stimmen von der PP zu Vox. Einigen Umfragen zufolge sprechen sich die Zahlen für eine Wiederwahl der valencianischen Regierung aus, allerdings um den Preis, dass die Partei von Santiago Abascal deutlich an Gewicht gewinnt. Letztere wären nicht mehr mit den drei von ihnen geführten Ministerien zufrieden.

Andererseits ist die heikle Lage des Präsidenten gegenüber der Justiz in den Vordergrund getreten. Sein Umfeld besteht darauf, dass er angesichts der Ermittlungen des Richters Catarroja nicht ungeschützt bleiben darf. Es wird davon ausgegangen, dass der Verlust seiner Immunität vor der Strafverfolgung dazu führen würde, dass er als Person, gegen die ermittelt wird, vorgeladen wird. Ein Szenario, das Mazón befürchtet, seit das Provinzgericht von Valencia den Fokus auf seine Arbeit gerichtet hat.