Internationaler Tourismus erreicht Rekordniveau

Edurne Martínez Madrid Donnerstag, 21. August 2025 Teilen

Im vergangenen Sommer verzeichnete Spanien einen neuen Rekord bei den internationalen Touristenankünften, aber der Sektor hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht , obwohl es schwierig ist, auf dem derzeitigen Niveau weiter zu wachsen. Die letzten offiziellen Zahlen, die am Dienstag von Turespaña veröffentlicht wurden, zeigen, dass Spanien im Juli 11,7 Millionen Flugtouristen empfangen hat, 4,3 % mehr als im gleichen Monat des Vorjahres.

Zwischen Januar und Juli wurden in Spanien 63,7 Millionen internationale Fluggäste gezählt, 6 % mehr als im Vorjahr, wobei die Ankünfte aus den wichtigsten Herkunftsmärkten zunahmen, mit Ausnahme Deutschlands, dessen Wirtschaftskrise den Tourismus beeinträchtigt. Im Juli gab es einen bemerkenswerten Anstieg der Ankünfte aus China, Südkorea, der Türkei und Kolumbien sowie eine Erholung der aus Japan stammenden Touristen.

Dennoch ist das Vereinigte Königreich nach wie vor der wichtigste Auslandsmarkt mit einem beträchtlichen Vorsprung vor den übrigen Märkten: Allein im Juli wurden 2,7 Millionen Fluggäste gezählt, 4 % mehr als vor einem Jahr und 23 % aller Flugreisenden, die in Spanien ankommen. Auch die Zahl der italienischen Reisenden stieg um 5 % auf 1,1 Millionen. Auf Frankreich entfielen im Juli 7,4 % aller Fluggäste, das bedeutet fast 868.000 Personen, eine ähnliche Zahl wie im Vorjahr, wenn man berücksichtigt, dass viele Franzosen auf dem Landweg nach Spanien reisen.

Ein günstiges Reiseziel für Ausländer

Die wichtigsten Regionen, die Besucher auf dem Luftweg empfingen, waren Madrid, Katalonien, die Balearen, die Kanarischen Inseln, Andalusien und die Region Valencia. Alle verzeichneten Zuwächse, wobei das Wachstum in der Autonomen Gemeinschaft Valencia hervorsticht (8 % mehr als im Vorjahr).

Der Tourismussektor erwartet in diesem Jahr einen Rekord von 100 Millionen ausländischen Touristen, was sich auf die Einnahmen der Branche auswirkt, aber auch viele Bereiche unter Druck setzt, und zu Klagen unter den Einwohnern führt. Das gute Klima, die Infrastruktur, die Kultur, die Gastfreundschaft, die Gastronomie... sind die Merkmale Spaniens, die Ausländer am meisten anziehen, so die Experten, die auch auf die wettbewerbsfähigen Preise hinweisen.

Die Spanier haben nämlich einen Preisanstieg in Hotels und Gastronomiebetrieben erlebt, der viele davon abgehalten hat, diesen Sommer zu verreisen (22 %, laut Daten von Cetelem), aber Ausländer «finden es weiterhin günstig». Jorge Espinós, CEO der VB Group, weist darauf hin, dass es für die Einheimischen teurer geworden ist, weil Spanien ein Land sind, in dem das Realeinkommen (ohne Berücksichtigung der Inflation) seit der Pandemie nicht mehr gestiegen ist. Aber außerhalb Spaniens, vor allem in den wichtigsten Urlaubsländern (Vereinigtes Königreich, Deutschland und Frankreich), sind die Haushaltseinkommen erheblich gestiegen, und «für sie ist Spanien nach wie vor ein günstiges Reiseziel».