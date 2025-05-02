Stromausfall in Industrie, Hotellerie und Handel fordert Tribut in Millionenhöhe Betrieb der Banken in ihren zentralen Diensten war nicht betroffen, aber es gab Schließungen von Filialen und Geldautomaten

CLARA ALBA MADRID. Freitag, 2. Mai 2025

Der in ganz Spanien und Portugal erlittene Stromausfall hat nicht nur Millionen von Verbrauchern in Bedrängnis gebracht, die am Montag ihr tägliches Leben völlig durcheinander gebracht sahen. Dieses historische Ereignis hatte auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen, da zahlreiche Sektoren betroffen waren und die Auswirkungen auf die Produktionstätigkeit des Landes unvorhersehbar sind.

Auch wenn es noch zu früh ist, um die Kosten abzuschätzen, hat der Stromausfall zu einem enormen Chaos in der Mobilität und in zahlreichen Geschäften und Unternehmen geführt, die ihre Türen schließen mussten, da sie ihre Dienstleistungen nicht anbieten konnten. Ein Teil der Industrie- und Produktionstätigkeit wurde ebenfalls schwer geschädigt, auch wenn die Unternehmen das Schlimmste vermeiden konnten, da sie über Generatoren verfügten, um die Produktion nicht zu unterbrechen.

Dies war jedoch nicht in allen Fällen möglich. Einer der Sektoren, in denen sich der Stromausfall am stärksten bemerkbar machte, war der Industriesektor, allen voran die Autoindustrie. Die Situation zwang zum Beispiel das Ford-Werk in Almussafes zum Stillstand, was besorgniserregend ist, wenn man bedenkt, dass es sich um einen Sektor mit großem Gewicht für die nationale Wirtschaft handelt. Nach Angaben der Vereinigung der spanischen Automobilhersteller Anfac erwirtschaftete diese Branche im Jahr 2023 7,7 Prozent des spanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP), was etwa 112,6 Millarden Euro entspricht.

Das Gleiche geschah im Industriekomplex von Tarragona, einem Gebiet, in dem sich die Zentren von Giganten wie Repsol und Dow Chemical befinden, die am Nachmittag über die sozialen Netzwerke bestätigten, dass alle ihre Anlagen lahmgelegt waren. Auch Unternehmen, Geschäfte, das Hotel- und Gaststättengewerbe und Selbstständige waren von Stromausfällen betroffen.

Banken reagieren

«Angesichts der Situation, die durch den Stromausfall in einem großen Teil Spaniens entstanden ist, steht die Banco de España in ständigem Kontakt mit allen Akteuren des spanischen Finanzsystems und beobachtet jeden Zwischenfall, der sich ereignen könnte», erklärte die Aufsichtsbehörde gestern am Nachmittag. Quellen in der Institution wiesen darauf hin, dass alle Institute ihre jeweiligen Krisenausschüsse eingerichtet haben und dass sowohl die zentralen Dienste als auch das elektronische Bankwesen «dank der vorhandenen Sicherungssysteme» angemessen funktionierten.

In den Filialen und an den Geldautomaten kam es zu Zwischenfällen, da sie nicht über Stromerzeugungssysteme verfügen. Kartenzahlungen konnten jedoch weiterhin getätigt werden. Das Großhandelssystem TARGET funktionierte den ganzen Tag über normal. Dieses System bietet zentrale Liquiditätsmanagementdienste, einschließlich der Abwicklung von Zentralbankgeschäften. Beim Massenzahlungsverkehrssystem Iberpay kam es zu leichten Verzögerungen.

Redsys und Cecabank, die die meisten POS-Terminals in Spanien verwalten, arbeiteten korrekt, wenn auch mit weniger Aktivität als üblich, «was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass einigen Unternehmen die Batterien ihrer Geräte ausgegangen sind», wie die Banco de España erklärte.

Der Sektor teilte mit, dass er die Situation sowie mögliche Probleme mit POS-Terminals und Kartenzahlungen ständig beobachtete, obwohl die Online-Operationen korrekt funktionierten. Einige Banken haben sich am Montag dazu entschlossen, ihre Filialen zu schließen, da sie keinen normalen Service anbieten konnten.

Das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie der Konsumgütersektor profitierten von einem stärkeren Zustrom von Kunden, konnten aber praktisch nicht arbeiten. Viele Restaurants und Geschäfte mussten den Verlust von verderblichen Lebensmitteln hinnehmen.

Dieser Sektor – Lebensmittel und Getränke – macht nach Angaben des Arbeitgeberverbands FIAB 2,3 Prozent des spanischen BIP aus. Die befragten Unternehmen haben sich für unterschiedliche Strategien entschieden. Die Supermarktkette Dia schloss alle ihre Läden, während Mercadona bestätigte, dass es dank seiner Generatoren in der Lage war, sie offen zu halten, ebenso wie Carrefour. Auch El Corte Inglés teilte mit, dass die Kaufhauskette alle ihre Geschäfte offen gehalten hat. «Sie können ganz normal einkaufen und bezahlen», hieß es dort.