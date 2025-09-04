Verabschiedung und Begrüßung bei der Bundesbank Spanien in Madrid

SDA Madrid Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Eine Delegation des Deutsches Wirtschaftsforums Andalusien (DWA) – bestehend aus Präsident Fernando Frühbeck, Vizepräsident Tomás Pérez Benz und dem Delegierten in Sevilla Kurt Grotsch – begleitete gestern in Madrid Fabian Hüttner bei seiner Verabschiedung als Delegierter der Deutschen Bundesbank in Spanien.

Das DWA dankt ihm herzlich für sein Engagement und seine Unterstützung bei der Förderung der Kooperation zwischen Andalusien und Deutschland.

Im Rahmen derselben Veranstaltung wurde zudem Dr. Phillip Marek als neuer Delegierter der Bundesbank in Spanien begrüßt.