Vom Arbeits- zum Wohnprekariat: das schwarze Loch des spanischen Wohnungsmarktes

Weder Arbeitslosigkeit noch Korruption, Gewalt oder Einwanderung... Seit diesem Jahr ist laut CIS die Wohnsituation die größte Sorge der Spanier. Aber es handelt sich nicht nur um ein Problem der einfachen Bürger – auch Gonzalo Gortázar, Geschäftsführer der CaixaBank, widmete vorige Woche einen Großteil der Pressekonferenz zur Vorstellung der Ergebnisse der Bank diesem Problem, das er als «Engpass» für die spanische Wirtschaft betrachtet. Und Antón Costas, Präsident des Wirtschafts- und Sozialrats (CES), hat es sogar als «riesiges schwarzes Loch» bezeichnet, das die Einkommensverbesserungen und die Erfolge der Sozialpolitik in Spanien verschlinge.

Solange diese Lücke nicht geschlossen wird, werden die Bürger nicht von den Vorteilen des Wirtschafts- und Beschäftigungswachstums der letzten Jahre profitieren können. Und diese Lücke wird geschlossen, wenn das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage behoben wird, das zu hohen Spannungen bei Miet- und Kaufpreisen führt. «Wir bewegen uns vom Arbeits- zum Wohnungsprekariat», warnt José Ignacio Conde Ruiz, Doktor der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Carlos III und Mitglied des Beirats des Wirtschafts- und Sozialrates CES. Obwohl seit 2020 etwa 400.000 neue Wohnungen gebaut wurden, ist die Zahl der seitdem neu gegründeten Haushalte viel höher – etwa 800.000.

Und das mangelnde Angebot führt dazu, dass die Menschen bereit sind, immer mehr für Wohnraum zu bezahlen. Allerdings nur diejenigen, die es sich leisten können, auch wenn sie sich dafür verschulden müssen. Ein aktueller Bericht der Gewerkschaft Comisiones Obreras (CCOO) rechnet vor, dass heute 25 Milliarden Euro an verfügbarem Einkommen mehr zur Verfügung stünde, wenn die Preise 30 Prozent weniger gestiegen wären. Daten der Gewerkschaft UGT zeigen, dass Wohnraum in den letzten zehn Jahren um fast 80 Prozent teurer geworden ist, die Löhne aber nur um 22 Prozent stiegen. Ein beispielloser Boom.

Die neuesten vom Generalrat der Notare veröffentlichten Statistiken zeigen, dass die Zahl der Kaufverträge um 2 Prozent zurückgegangen ist, die Preise jedoch weiter steigen. Im Mai beliefen sich die durchschnittlichen Kosten auf 1.836 Euro pro Quadratmeter, 43,5 Prozent mehr als im Mai 2015, als der Quadratmeterpreis durchschnittlich bei 1.281 Euro lag. Die Auswirkungen sind in den Gemeinden, die stärker vom Tourismus abhängig sind, viel stärker zu spüren als in den anderen. An erster Stelle der Tabelle steht die Region Madrid, wo die Preise in den letzten zehn Jahren um 87 Prozent gestiegen sind. Dicht dahinter folgen die Balearen (83 Prozent). Die ersten fünf Plätze komplettieren die Kanarischen Inseln, wo der Kauf einer Wohnung heute 64 Prozent teurer ist als 2015, die Region Valencia (59 Prozent) und Kantabrien mit einem Anstieg von 51 Prozent aufgrund des Tourismusbooms der letzten Jahre.

Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch, dass das Thema Wohnen seit Dezember letzten Jahres zum Hauptanliegen der Spanier geworden ist, was seit mehr als 30 Jahren nicht mehr der Fall war. Die extrem hohen Preise sorgen für große Unsicherheit und belasten die Haushalte ebenso wie die Arbeitslosigkeit während der großen Krise von 2008 oder die Pandemie, als das Thema Wohnen noch ganz unten auf der Rangliste stand.

Konditioniertes Leben

Die Preise konditionieren das Leben vieler Familien, von der Gründung eines eigenständigen Haushalts bis zur Geburtenrate. Laut CIS sehen 77 Prozent der Bürger den Mangel an finanziellen Mitteln als Hauptgrund dafür an, keine Kinder zu haben; 41Prozent führen dies direkt auf die hohen Immobilienpreise zurück. «Dieses Problem ist ein Hemmnis, das den Rückgang der Geburtenrate verschärfen und die Überalterung der Bevölkerung beschleunigen kann», warnt Jorge Galindo, stellvertretender Direktor von EsadeEcPol.

Rein wirtschaftlich gesehen führt die wachsende Kluft zwischen den steigenden Wohnkosten und dem Lohnwachstum «zu einem drastischen Rückgang des Konsums junger Haushalte», so der Experte. Daten des INE zeigen, dass die durchschnittlichen Ausgaben junger Familien zwischen 2006 und 2023 um 34 Prozent zurückgegangen sind, was deutlich macht, dass durch die Verwendung eines größeren Teils des Einkommens für Wohnkosten «der Konsum von Gütern und Dienstleistungen, der die Wirtschaft ankurbelt, geopfert wird».

Darüber hinaus stellt dies auch für den Arbeitsmarkt einen Engpass dar: Es schränkt die Mobilität der Arbeitnehmer und die Möglichkeit, offene Stellen zu besetzen, ein, insbesondere in den am stärksten betroffenen Gebieten wie den Balearen, Valencia oder Málaga.